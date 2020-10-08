İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı

İlkadım Belediye Meclisi Ekim ayı 2. dönem toplantısında bir araya gelen İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

İlkadım Belediye Meclisi Ekim ayı 2. dönem toplantısında bir araya gelen İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Meclis salonu, belediye hizmet binasının ana girişi Azerbaycan bayrağı ile donatıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediye meclisi, 2. dönem 8. toplantısı 16. birleşimine ait ekim ayı ikinci oturumu için bir araya geldi. Başkan Demirtaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda İlkadım Belediye Meclisi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlemesi ve Azerbaycan'ın savaş ilan etmesi dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan'a tam destek verdi.

Toplantı öncesi yapılan saldırıyı kınayan Başkan Demirtaş, "Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sadece iyi günde değil, kötü günlerde de kardeşlerimizin yanında olacağız. "Kardeşlik zor zamanda belli olur" anlayışıyla devletimiz ve aziz milletimiz, bu zor süreçte kardeş Azerbaycan'ın yanındadır.7'den 70 herkesi Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyorum. Bizler başta ebedi vatanımız Anadolu olmak üzere Müslüman Türk'ün yaşadığı her yerde, her coğrafyada istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele etmeye, 100 yıl önceki ruhla 'ya İstiklal ya ölüm' parolasıyla bağımsızlığımız ve inancımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile savaşta şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dilerim "dedi.

"MHP yeni Grup Başkanı İbrahim Üstün'den zafer niyazı"

Meclis toplantısında Cumhur İttifakı adına konuşan MHP Grup Başkanı İbrahim Üstün, "Grup başkanlık vekilliğini bu güne kadar başarıyla sürdüren ve kendi isteği ile görevi bırakan Cemalettin Kola'ya verdiği hizmetlerden dolayı şahsim ve grubum adına sonsuz teşekkürler sunuyorum. Karabağ da çatışmalara devam eden kardeş ülke Azerbaycan zaferler niyaz ediyorum. İşgalci Ermenistan saldırılarında şehit olanlara Allahtan rahmet diliyorum. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını grup olarak kınıyoruz. Karabağ bağımsızlığına kavuşana kadar sonuna kadar yanında olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Eyüpoğlu Ermenistan'ı kınıyoruz"

İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Talat Eyüpoğlu da, "Grup arkadaşlarım adına İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri olarak tüm hemşerilerimiz adına, başta kardeş ülkemiz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin, soydaşlarımızın maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu tüm dünyaya deklare ediyorum. Bu vesile ile Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı