İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyada koronavirüs paylaşımlarına ilişkin öneriler Açıklaması
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Fahrettin Altun, Koronavirüs, Güncel

İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyada koronavirüs paylaşımlarına ilişkin öneriler Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların sosyal medyada koronavirüs gündemini takip ederken, doğru bilgi ve haberlere daha etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için önerilerde bulundu.

12.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:34
İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyada koronavirüs paylaşımlarına ilişkin öneriler Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların sosyal medyada koronavirüs gündemini takip ederken, doğru bilgi ve haberlere daha etkili bir şekilde ulaşabilmeleri için önerilerde bulundu.

Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Koronavirüs gündemini sosyal medyadan takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlar" başlıklı infografiği paylaştı.

Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle ilgili birçok asılsız iddia, yorum ve degˆerlendirmeler yapıldığı ve vatandas¸ların hassasiyetinin suistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayıldığı belirtilen paylaşımda, "Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha dogˆru ve etkili bilgilenmesini sagˆlayabilmek adına yetkili organlarımız çalıs¸malarını titizlikle sürdürmektedir. Süreç s¸effaf bir biçimde yönetilmekte, her as¸amada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesileyle her türlü yalan içerigˆin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandas¸larımıza düs¸mektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu infografikte öneriler şöyle sıralandı:

"- Hasta sayısı, lokasyonu, durumu ve hastalara yönelik uygulanan tedbirler gibi maddi bilgiler içeren konularda resmi makamlar dıs¸ında paylas¸ılan içeriklere itibar edilmemelidir.

Kaynagˆı belirtilmeyen, etkiles¸imi arttırmak amacıyla 'Son dakika' gibi dikkat çekici bas¸lıklarla servis edilen ve dogˆrulugˆu teyit edilmemis¸ haberlere dikkat edilmeli, bu gibi içerikler farklı mecralarda paylas¸ılarak yayılımına destek olunmamalıdır.

Tüm bilgilendirme faaliyetleri, bas¸ta Sagˆlık Bakanlıgˆı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve s¸effaf olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenilirligˆi olmayan kis¸i ya da kurulus¸ların yapmıs¸ oldugˆu bilgilendirmelere temkinli yaklas¸ılmalıdır.

Özellikle WhatsApp, Telegram ya da BiP gibi haberles¸me uygulamaları vasıtasıyla yayılan, kimligˆi belirsiz kis¸ilerce olus¸turulan, kaynagˆı belirsiz ve anonim olan her türlü ses kaydı ve görüntüye hiçbir s¸ekilde itibar edilmemelidir. Vatandas¸larımız bu gibi içerikleri bas¸kalarına göndermemeli, kendisine gönderenleri içerigˆin güvensiz ve kötü niyetli oldugˆu yönünde uyarmalı, yayılımını engelleme hususunda telkin etmelidir.

Sagˆlık Bakanlıgˆı, Ticaret Bakanlıgˆı, Milli Egˆitim Bakanlıgˆı, Kültür ve Turizm Bakanlıgˆı, I·letis¸im Bas¸kanlıgˆı ya da Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆı adına farklı sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplara dikkat edilmelidir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kurulus¸ların her birinin web sitesinde belirtilmis¸ olan gerçek sosyal medya hesapları takip edilmelidir. Kars¸ılas¸ılan bu tarz sahte hesaplar, ilgili resmi kurumlara bildirilebilir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele, siyasi, etnik ve din gibi unsurlardan bagˆımsız olarak, milletçe topyekun yürüttügˆümüz bir mücadeledir. Meseleyi siyasiles¸tiren ya da ayrıs¸tırıcı dil içeren sosyal medya paylas¸ımlarından uzak durulmalıdır. I·yi niyetli olmayan, ulusal çapta verilen mücadeleye zarar verme amacı tas¸ıyan, kaosu, çatıs¸mayı ya da ayrıs¸mayı tes¸vik eden içeriklerin yayılımına katkı sunulmamalıdır."

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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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