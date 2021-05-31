İlçemizdeki İlk Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi Açıldı

Yumurtalık ilçemizdeki ilk Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyemiz Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, protokol ve değerli katılımcılarımızla birlikte Meryem Ali Öztürk İlk-Ortaokulunda açıldı.

Yumurtalık ilçemizdeki ilk Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyemiz Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, protokol ve değerli katılımcılarımızla birlikte Meryem Ali Öztürk İlk-Ortaokulunda açıldı. Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun olarak analitik ve kavramsal düşünme kapasitesini artırarak geleceğin dili niteliğindeki kodlama ve yazılım becerileri kazandırma amacı taşıyan Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyeleri Projesi kapsamında devlet desteği ve yerel imkanlarla öncelikle ilk ve orta dereceli okullarımızda robotik kodlama ve yazılım atölyeleri kurularak öğrencilerimize robotik kodlama eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Kaymakamımız açılış töreninde; "İlçemizde ilk tam donanımlı Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesini Meryem Ali Öztürk İlk ve Ortaokulunda açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi oluşturulmasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Süleyman ELBAN olmak üzere atölyenin finansmanını sağlayan Emba Üretim ve Elektrik Anonim Şirketi ile Belediye Başkanımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile okul idaremize teşekkür etmişlerdir.

Kaynak: Habermetre