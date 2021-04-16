Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
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Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor

Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Verdiği desteklerle çiftçinin yüzünü güldüren Şahinbey Belediyesi 12 milyon 301 bin 932 fide dağıtımını Sarıt Köyü'nde sürdürdü.

Verdiği desteklerle çiftçinin yüzünü güldüren Şahinbey Belediyesi 12 milyon 301 bin 932 fide dağıtımını Sarıt Köyü'nde sürdürdü.

Çiftçilere vermiş olduğu desteklerle ekili alan miktarını yüzde 300 arttıran Şahinbey Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ederek 12 milyon 301 bin 932 fide dağıtımını sürdürüyor. Düzenlenen dağıtım törenine Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

"Çiftçimiz her şeyin en güzelini hak ediyor"

Çiftçiye yapacakları destekleri arttırarak devam ettireceğini belirten Tahmazoğlu, "Çiftçimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizde yoğun bir çabayla çiftçimizin ihtiyacı olan ve en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah, boş tarlalarımız kalmadı. 80 bin dekar olan tarım alanımız 300 bin dekara çıktı. İnşallah eğitimlerle, verim artışıyla bunu daha da üst noktalara taşıyacağız. Biz çiftçimizi seviyoruz. Çiftçimiz yaz kış demeden gerçekten üretiyor. Bu desteklerinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. El birliğiyle Şahinbey'imizi her alanda en üst noktaya taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Üreterek kazanacağız"

Törene katılan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise, çitçilerin üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Hayatın her alanına dokunan bir belediyecilikle karşı karşıyayız. Tüm paydaşların katılımıyla çıkan ürünler. Bu noktada özellikle 80 binden 300 bin dekara gelen ekim alanı ön plana çıkıyor. Evden buraya gelene kadar her yer yemyeşildi. Topraklarda bereket fışkırıyor. Bu birlikte hareket ederek birlikte çalışarak gayret ederek ancak mümkün oluyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha çok değer vereceğiz ve daha çok üreteceğiz. Hepinizden Allah razı olsun, üretmeye devam edeceğiz. Üreterek kazanacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor
Şahinbey'de çiftçilere fide desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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