İl Koordinasyon Kurulu Vali Ünlü Başkanlığında Toplandı

Giresun'da 2021 Yılı III. İl Koordinasyon Kurulu genel değerlendirme toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.

Giresun'da 2021 Yılı III. İl Koordinasyon Kurulu genel değerlendirme toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda 7 Temmuz Çarşamba günü saat 14. 00 de gerçekleştirilen toplantıda yatırımcı kuruluş yetkilileri tarafından, yatırım programındaki projelerin son durumu hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ünlü "Giresun'da 2021 yatırım yılının üçüncü toplantısı itibariyle 20 yatırımcı kuruluşun programında 265 adet proje mevcuttur. Yatırımlar ağırlıklı olarak; tarım, enerji, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve kadastro sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yatırımlardan 13 adedi bitirilmiş, 147 adedi ise devam etmektedir. 40 adet proje ihale aşamasında olup, 65 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır" bilgisi verdi.

Programdaki 265 projenin; 96 adedi tarım, 63 adedi enerji, 27 adedi ulaştırma, 18 adedi eğitim, 11 adedi ormancılık, 10 adedi sağlık, 4 adedi spor, 3 adedi kadastro ve 33 adedi de diğer kamu hizmetleri sektörlerine ait olduğu bilgisini veren Vali Ünlü "İlimiz genelinde 2021 yatırım yılının üçüncü toplantısı itibariyle, 2021 yılına ait 514 Milyon 788 Bin 75 TL ödeneğin 206 Milyon 178 Bin 697 TL'si harcanmıştır" dedi.

Vali Ünlü "Toplantının yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkıda bulunmasını temenni ediyor, değerli katılımcılara yatırım çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek sözü kuruluşlarının sunumlarını yapmak üzere yatırımcı kuruluş yetkililerine verdi.

Toplantıda; Yatırımcı kuruluş yetkililerinin sunumları eşliğinde uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümleri ile ilgili olarak katılımcılar tarafından dile getirilen hususlar görüşüldü.

Kaynak: Habermetre