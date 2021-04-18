İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 10-16 Nisan İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 10-16 Nisan haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 10-16 Nisan haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Ek olarak 10-16 Nisan risk durumu haritası da açıklandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım. "

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI (20-26 MART)

İL İL KORONAVİRÜS (10-16 NİSAN) VAKA SAYILARI

Adana 187,36

Adıyaman 248,08

Afyon 359,74

Ağrı 307,23

Aksaray 356,26

Amasya 461,11

Ankara 534,14

Antalya 301,65

Ardahan 230,86

Artvin 230,09

Aydın 268,08

Balıkesir 566,32

Bartın 512,11

Batman 157,19

Bayburt 568,92

Bilecik 494,25

Bingöl 300,25

Bitlis 150,15

Bolu 442,18

Burdur 258,71

Bursa 500,57

Çanakkale 962,98

Çankırı 399,11

Çorum 475,55

Denizli 223,36

Diyarbakır 117,36

Düzce 521,38

Edirne 590,05

Elazığ 311,93

Erzincan 593,35

Erzurum 493,09

Eskişehir 605,85

Gaziantep 293,36

Giresun 624,22

Gümüşhane 242,76

Hakkari 91,26

Hatay 239,74

Iğdır 415,77

Isparta 367,47

İstanbul 920,57

İzmir 351,97

Kahramanmaraş 221,46

Karabük 380,52

Karaman 298,92

Kars 291,66

Kastamonu 683,09

Kayseri 504,20

Kırıkkale 430,57

Kırklareli 830,44

Kırşehir 315,99

Kilis 462,21

Kocaeli 666,41

Konya 579,37

Kütahya 375,77

Malatya 563,79

Manisa 305,39

Mardin 93,83

Mersin 213,56

Muğla 242,31

Muş 123,32

Nevşehir 410,54

Niğde 370,09

Ordu 565,14

Osmaniye 347,46

Rize 516,03

Sakarya 404,55

Samsun 601,14

Siirt 83,97

Sinop 440,73

Sivas 372,86

Şanlıurfa 91,01

Şırnak 47,60

Tekirdağ 747,13

Tokat 467,17

Trabzon 409,90

Tunceli 266,05

Uşak 207,89

Van 89,01

Yalova 838,25

Yozgat 499,89

Zonguldak 456,36