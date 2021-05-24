İl Başkanı Yıldırım'dan Bayırköy ziyareti
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İl Başkanı Yıldırım'dan Bayırköy ziyareti

İl Başkanı Yıldırım'dan Bayırköy ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir takım temaslar için Bayırköy'e ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir takım temaslar için Bayırköy'e ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Yıldırım, Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz bir takım ziyaretler için Bayırköy'de Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman'ı da ziyaret etti. Ziyarette belde için yapılan ve yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, Başkan Yaman ziyaretlerinden dolayı ikiliye teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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