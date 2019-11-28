İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan yeni Avrupa Komisyonu değerlendirmesi Açıklaması

28.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:22

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "AB'nin dış politika şefliğinin AP Başkanlığı sırasında Türkiye'ye yakın bir isim olarak bilinen ve son dönemde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda yaptırımlara değil, diplomasiye öncelik verilmesi yaklaşımıyla öne çıkan Josep Borrell tarafından yürütülmesini olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ursula von der Leyen başkanlığında 2019-2024 döneminde görev yapması öngörülen Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmasını değerlendirdi.

Eski Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu'nun, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 157'ye karşı 461 oyla AP'nin onayını alarak 1 Aralık'ta göreve başlamaya hak kazandığını anımsatan Zeytinoğlu, "707 oyun kullanıldığı oylamada, 89 parlamenter çekimser kaldı. Hakkındaki tüm tartışmalara rağmen von der Leyen Komisyonu'nun, AP'de 2014 yılında 423 oyla onaylanan Juncker Komisyonu'ndan daha büyük bir çoğunluğun desteğini alması dikkati çekiyor. Von der Leyen Komisyonu'nun, son olarak AB Konseyi'nde nitelikli çoğunlukla atanması gerekecek." ifadelerini kullandı.



Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı sıfatıyla göreve gelecek olan Ursula von der Leyen'in kabinesinin, kendisi dahil 12 kadın ve 15 erkek üyesi ile AB kurumsal tarihinde cinsiyet eşitliğini sağlamaya en çok yaklaşan Avrupa Komisyonu olarak öne çıktığını belirtti.

Birleşik Krallık hükumetinin komisyon üyesi belirlemesi yönünde AB'den gelen çağrılara erken seçimi gerekçe göstererek uymaması nedeniyle yeni komisyonun 28 yerine 27 üyeyle göreve başlayacağını aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"AB antlaşmalarına göre, Brexit tarihinin ertelenmesi üzerine Birleşik Krallık'ın da yeni komisyona bir üye göndermesi gerekiyordu. Ancak Boris Johnson hükumetinin komisyon üyesi adayı belirlememesi üzerine komisyon, Birleşik Krallık hakkında hukuki süreç başlatmış durumda. Avrupa Komisyonu'nun işleyişinin aksamaması için Ursula von der Leyen başkanlığındaki komisyon üyeleri heyeti, Birleşik Krallık'ın komisyon üyesi olmadan onaylandı. Yine de Londra'nın bir komisyon üyesi adayı belirlemesi gerekliliği geçerliliğini koruyor. Bu konu, önümüzdeki süreçte AB ile Birleşik Krallık'ı karşı karşıya getirme riski taşıyor."

Von der Leyen'in "Avrupa Komisyonu'nun jeopolitik bir komisyon olacağı" yönündeki sözlerini yorumlayan Zeytinoğlu, "Jeopolitik komisyon vurgusu yapan von der Leyen, 2019-2024 döneminde AB'yi büyük güçler arasında çekişmelerin arttığı mevcut dünya düzeninde, stratejik hareket edebilen, daha bütünleşik ve kendine güvenen bir aktör haline getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, AB'nin özerk hareket edebilecek kabiliyet kazanabilmesi, yeni komisyonun öncelikleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye dostu bir ülkeden gelen bir ismin sorumluluğuna verilmesi olumlu"

Ayhan Zeytinoğlu, yeni dönemde özellikle komşuluk ve genişleme dosyasından sorumlu komisyon üyeliğinin ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği makamlarının Türkiye açısından önem taşıdığını vurguladı.

Yeni komisyonda, komşuluk ve genişleme dosyasının Macaristan'ın eski AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oliver Varhelyi tarafından yürütüleceğini aktaran Zeytinoğlu, "Genişleme dosyasının Macaristan gibi genişleme ve Türkiye dostu bir ülkeden gelen bir ismin sorumluluğuna verilmesi olumlu bir gelişme. Hatırlanacağı gibi, 2014-2019 dönemi Avrupa Komisyonu'nda bu dosyadan sorumlu Avusturyalı Johannes Hahn'ın yaklaşımı ve açıklamaları, Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamaktan ziyade ilişkilerde tansiyonun artmasına yol açmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen Komisyonu'nda, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği ve Komisyon Başkan Yardımcılığı görevinden AP eski Başkanı ve İspanya eski Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in sorumlu olacağını hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"AB'nin dış politika şefliğinin AP Başkanlığı sırasında Türkiye'ye yakın bir isim olarak bilinen ve son dönemde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda yaptırımlara değil, diplomasiye öncelik verilmesi yaklaşımıyla öne çıkan Josep Borrell tarafından yürütülmesini olumlu karşılıyoruz.

1 Aralık'ta yalnızca Avrupa Komisyonu'nda değil, AB Konseyi'nde de devir teslim yaşanacak. Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı, eski Belçika Başbakanı Charles Michel ise AB Konseyi Başkanı olarak göreve gelecek. AB liderliğindeki bu görev değişiminin, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılmasına vesile olmasını temenni ediyor ve yeni AB liderliğine başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA