İki yılda 'saadet zinciriyle' 7 milyonluk vurgun

ESKİŞEHİR'de kurdukları 'Ankaway' isimli saadet zinciriyle üye toplayıp, bu kişilere internetten reklam izleyerek yatırdıkları paraya karşılık yüzde 45 kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Eren Düzyol ile kardeşi ve kayınbiraderinin de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında 4 bin 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2 yılda 7 milyon lira toplandığı öne sürüldü.

Eskişehir'de oturan Eren Düzyol, 2016 yılında 'Ankaway' adlı şirket kurup aynı isimde internet sitesi açtı. Bu site üzerinden çeşitli duyurularla üye toplayıp, üyelere 4 ay içerisinde günde 4-12 reklam izleyerek yüzde 45 kazanç sağlayacakları vaat edildi. Üyelere paket satın almaları, her paketin 4 ay süreli olduğu, reklam izlenince 8 ile 11 lira para kazandıracağı söylendi. Sisteme giriş tutarı ise 2016 yılında 750 lira, 2017 yılında ise 1000 lira olarak belirlendi. Bu sistemle en az 7 milyon lira toplandığı, şirketin kurucusu olan Eren Düzyol'un müşterilerin güvenini kazanmak için ilk birkaç ay hesaplarına düzenli olarak para yatırdığı ancak daha sonraki aylarda ödemesi gereken tutarı ödemediği iddia edildi.

Farklı illerden para yatıranların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 42 sayfalık iddianame, 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin 7 kişinin mağdur, 1 kişinin müşteki-şüpheli ve 479 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede kurucu Eren Düzyol (38), kardeşi Ersin Düzyol (36), kayınbiraderi Halil Başoğlu (27), yazılımcı Muhammet Satıroğlu (27) ile şirket çalışanları Delil Ertuğrulhan Ay (29), Kadir Turgut (42), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ve Savaş Işık (45) hakkında her mağdur-müşteki adına 3 yıldan 10 yıla kadar, toplamda her sanık için 1461 yıldan 4 bin 870'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında, suçun 3'ten fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında arttırılması talep edildi.Site ve sistem üzerinde yapılan incelemede, yatırılan paranın yüzde 60 kadar kazanç verdiği, sisteme girmek için 750 lira para yatırılması gerektiği ve 4 ay sonra yatırılan bu tutarın 1320-1500 lira olarak geri ödendiği, şirkete girip üye olduktan sonra açılan panelde 180 saniye reklam izlenmesi durumunda şirketin 1-13 lira arasında para ödediği, ayrıca bu sisteme 7 farklı kazanç türünün mevcut olduğu tespit edildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, tavsiye edip sisteme kazandırılan her 2 kişi için 250 lira ödeme yapıldığı, bu tutarın 440 liraya kadar çıkabildiği anlaşıldı. Ayrıca Ankaway sistemine para yatıran bir çok kişinin yatırdıkları anaparayı geri alamadıkları yönünde şikayetlerinin bulunduğu belirtildi.MASAK HESAPLARINI İNCELEDİAnkaway adı verilen saadet zinciri kurucusu olduğu iddia edilen Eren Düzyol'un hesapları üzerinde MASAK tarafından inceleme yapıldığı da iddianamede yer aldı. Rapora göre, 2015 yılında 2 bin 693 lira hesaba nakit para girişi tespit edilirken, sistemin kurulduğu 2016 yılında ise nakit girişinin 11 milyon 657 bin 625 lira olduğu belirlendi.Davanın tutuksuz sanıkları 19 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan