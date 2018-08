"İki İyi Çocuk" filminden Hatay'da gala

HATAY - Çekimleri Hatay'da gerçekleşen İki İyi Çocuk filminin Galası Hatay'da bir alışveriş merkezinin sinema katında yapıldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan galaya oyuncular ve ekip arkadaşları tam kadro katılırken, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Sanayici ve İş insanları Derneği Başkanı Gökhan Alkan ve çok sayıda davetli de gecede yer aldı.

24 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmi her kesimden insanın izleyebileceği, seveceği ve hoşlanacağı türden bir film olduğunu belirten filmin yönetmeni Mehmet Demir Yılmaz, hikayesi Hatay'da geçen iyiliğe dokunan ve dünyada iyi şeylerin olabileceğini gösteren bir film çektiklerini ifade etti. Antakyalı olduğunu vurgulayan Demir Yılmaz, "Ben Antakyalıyım. İlk sinema filmimi de Hatay'da gerçekleştirdim. 24 Ağustos günü vizyondayız. Heyecanlıyız. Seyircisiyle buluşsun her şey güzel olacak inşallah." dedi.

Filmin başrol ismi olan oyuncu Sarp Levendoğlu, senaryoyu okuduktan sonra çok beğendiğini belirterek, "Uzun zamandan beri okuduğum en namuslu senaryo" ifadelerinde bulundu. Acıtasyona yönelik bir film olduğunu ifade eden Levendoğlu, filmin hayatta güzel şeylerin bulunduğunu anlatan bir eser in ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu Sevcan Yaşar, filmde naif ve tatlı bir Antakya kızını canlandırdığını söyledi. Antakya insanının sıcaklığını yansıtan bir film olduğunu ifade eden Sevcan Yaşar, "Sıcak bir aile filmi" yorumunda bulundu.

Gala, sinema salonlarında gerçekleşen film gösteriminin ardından son buldu.