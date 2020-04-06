İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Köse, yayımladığı mesajında, AA'nın 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı hakkındaki gelişmeleri halka duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı.

AA'nın geçen süre boyunca ülkemizde ve dünyanın her yerinde büyük bir özveriyle hizmet sunmaya devam ettiğini aktaran Rektör Köse, mesajında şunları kaydetti:

"AA, 100 yıldır ülkemizdeki gelişmeleri dünyaya duyurmanın yanında, dünyanın pek çok yerinde yaşanan gelişmeleri de yurttaşlarımıza iletmiştir. Ülkemizin ve milletimizin bu süreçte yaşadığı güçlükleri ve eriştiği başarıları dünyaya duyurmaya aracılık etmiş, Türk medyasının gelişmesinin lokomotifi olmuştur. Dünyanın saygın ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı, tarafsız, ilkeli, etik değerlere bağlı ve gerçek habercilik anlayışıyla önemli bir örnektir. Dünyanın saygın haber kuruluşlarından biri olarak gelinen noktada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçenlere minnet ve şükranlarımı sunuyor, milletimizin yanında ülkemizin sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansı ailesinin 100'üncü yaşını yürekten kutluyor, nice 100 yıllar diliyorum."

Kaynak: AA