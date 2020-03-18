IKBY'de sokağa çıkma yasağı uzatılması talep edildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 2 kentte geçen cuma gününden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılması istenildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 2 kentte geçen cuma gününden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılması istenildi.



IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, virüs vakalarının yaşandığı Süleymaniye ile Erbil kentlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının virüsün yayılmasını önlemekte büyük bir etki gösterdiğini söyledi. IKBY İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağının uzatılmasını talep eden açıklamada vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.



Sokağa çıkma yasağının uygulandığı her iki kentte kararı ihlal edenlere ağır cezalar veriliyor. Yasağı delen araç sürücüleri 100 bin Irak dinarı (83 dolar) para cezasına çarpıtıldı.



IKBY'nin Erbil ile Süleymaniye kentlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek. - ERBİL

Kaynak: İHA