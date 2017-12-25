İhtiyaç Duyulan Yerlerin İstinat Duvarları Yunusemre'den

Yunusemre Belediyesi ilçede ihtiyaç duyulan yerlere istinat duvarı yapıyor. Yapılan çalışmalar ile olası çökme ve kaymaların önüne geçilmiş olacak.



Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ihtiyaca göre belirlenen mahallelerde istinat duvarı yapımı gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Turgutalp Cami yanı, Sarıkaya, Mesir Tabiat Parkı, Pınarköy ve Örselli mahallelerinde istinat duvarı yapımını tamamlayan ekipler, Lalapaşa Arap Alanı Parkı yanında da istinat duvarı yapımına devam ediyor. Yollarda çökme ve toprak kaymalarını engellemek için yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinin takdirini kazanıyor. - MANİSA