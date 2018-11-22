İhracatın Yıldızları" Ödülleri Sahiplerini Buldu - İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde, Dünya Gazetesi ve DHL Express iş birliği ile Akbank ana sponsorluğunda ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen "İhracatın Yıldızları" yarışmasında kazananlar belirlendi.

Türkiye'nin ihracatına yön veren başarılı firmaların ödüllendirildiği "İhracatın Yıldızları" organizasyonu bu yıl Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katılımıyla 17'nci kez düzenlendi.

Ekonomik büyümeye sağladıkları katkıyla takdir toplayan ihracat şampiyonlarının belirlendiği yarışmada 298 firma arasından 11 kategoride 22 firma ödüle layık görüldü.

"2018 yılında 143 tasarımcımızın yurt dışı eğitim ve yaşam desteklerini sağladık"

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye'nin üretim ve ihracata dayalı bir büyüme modeline sahip olduğunu belirterek, tasarım ve marka geliştirmeye odaklı olarak desteklerini arttırdıklarını söyledi.

Batur, ihracatçılar için uyguladıkları desteklere ilişkin bilgi vererek, "Ortaya koyduğumuz ürün ve teknoloji olarak uluslararası üretsek de markalaşma ve uluslararası duruşu yaratmadan ihracat rakamlarını yukarı çıkarmamız çok mümkün olmuyor. 2018 yılında 143 tasarımcımızın yurt dışı eğitim ve yaşam desteklerini sağladık. Bunu da artırarak devam ettirerek ülkemizin inovasyon ve tasarım liginde daha iyi noktaya gelmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de Türkiye'de son dönemde savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri çalışmalara değinerek, firmaların savunma sanayisindeki başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Dere, küçük firmaların büyüyüp ihracatçı hale gelmesi ve piramidin ortasındaki firmaların güçlendirilmesi adına gidilecek çok yol olduğuna işaret ederek, "Dışa bağımlılığı önleme anlamında ciddi gayretler gösterdik ama firmalar zaten devlete üretim yaptıkları için rekabetçi ortama girmediler ve ihracatı çok fazla düşünmediler. Yerlilik oranında belli bir noktaya gelince firmalarımız da dünya rekabetinde yer bulmaya başladı. Biz de asırlık firmalarımızı ihracat yapar hale getirmek için bürokrasinin uzun sürecinden kurtulacak şekilde firma kurduk." şeklinde konuştu.

"Onlar gizli şampiyonlar"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, küresel ekonomideki tehditlerin had safhaya ulaştığı dönemde ülke olarak büyük başarılara imza atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Organizasyonu başından beri takip ediyorum. Bu kahramanlarımız ihracat sıralamasında en tepede değiller, belki ciro rekortmeni de sayılmazlar ancak bu firmalarımızın ülkemizin katma değerli üretiminde, ihracatında önemli payları var. Onlar yenilikçiler, onlar niş pazarlara mal satarlar, onlar gizli şampiyonlar. Ödül törenimiz boyunca, bu firmalarımızın ilham veren hikayelerini dinleyerek, yeni pazarlara nasıl yelken açtıklarını öğreneceğiz. Bizler 72 bin ihracatçı kuvvetli bağlara sahip bir aileyiz, günümüz itibarıyla dünyadaki 250'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz."

"Müşterilerimizin yanında bulunmaya devam ediyoruz"

Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal da 2019'un ihracatı desteklemek anlamında kendileri için de önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akbank olarak ihracatçı müşterilerimizi uluslararası rekabette desteklemeye devam ediyoruz. Markamız kaynaklı kredilerin yanı sıra Eximbank'ın kısa ve uzun vadeli bütün kredilerine aracılık ederek değerli ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. 2014'ten bu yana TİM ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında avantajlı koşullarla finansman desteğinin yanı sıra sigorta, faktoring, hazine ürünleri ve risklere karşı koruyucu finansal ürünleri de ihracatçı firmalarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz."

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş ise dünyanın ilk dijital operatörü olarak Turkcell'in çeyrek asırlık tecrübesiyle sadece ülke ekonomisine değer katmakla yetinmediğini, ayrıca dijital ihracatta da başrolde olduklarını vurguladı.

Yiş, erişilebilirlik, hızlılık, maliyet avantajı ve tedarik zincirinde performansı gerçek zamanlı görebilmenin ihracat için önemli olduğunun altını çizdi.

"Şirketlerimizin başardıkları, bundan sonrası için de önemli ipuçları veriyor"

DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, Türkiye'yi dünyaya bağlayan her adımın çok değerli olduğunu belirterek, "Uluslararası ticarete güç katmak üzere üstlendiğimiz rol bize Türkiye'nin dünyayla kurduğu ticari bağları daha da güçlendirmek gibi önemli bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ da İhracatın Yıldızları yarışmasının ihracatçıları hem moral hem de maddi olarak teşvik ettiğini kaydetti.

Toplam 11 kategoride 22 firma ödüle layık görüldü

Ödül töreninde "İhracat Performans" ödülüne nominal olarak ihracatını geçen yıla göre en fazla artıran firmalar olan Çolakoğlu Metalurji, Tosçelik Profil ve Kaptan Metal layık görülürken, Türkiye'den ilk kez ihraç edilen ürünlere imza atan E-Berk, Mogul Tekstil ve Dermokil "Özgün Ürün Şampiyonları" olarak belirlendi.

"Sınır Tanımayan Şampiyonlar" Fatinoğlu Holding, Morton Medikal ve Mutlu Makarnacılık, en fazla ülkeye ihracat yaparak ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katarak ödül kazanırken, "e-İhracat" kategorisinde Kaft Tasarım ödüllendirildi. "Hizmet Şampiyonu" kategorisinin kazananı ise VLMEDIA Yazılım oldu.

Turquality desteğinden faydalanarak yurt dışında Türk Malı imajını güçlendiren çalışmalarıyla Bantboru "Turquality Şampiyonu" seçildi. "Girişimcilik Şampiyonu" Vezirköprü Orman Ürünleri, "Üniversite-Sanayi İşbirliği Şampiyonu" Yüksel Tohum olarak belirlenirken, "En Çevreci Şampiyon" Netpak Ambalaj, "Ar-Ge Merkezi İnovasyon Şampiyonu" Tunay Gıda oldu.

"En Uzun Süreli İhracat Performansı Ödülü"nü Tirsan Kardan kazandı. Ak Değirmen Makine, Akuakare Su Ürünleri, Akbaşlar Tekstil ve Eko Food Gıda ise "Özel Ödül"e layık görüldü. "Jüri Büyük Ödülü"nü ise MİLGEM kazandı.

İhracatın yıldızlarına özel destekler

Verilen bilgiye göre, İhracatın Yıldızları'nda ödül alan 22 firmayı, DHL Express, Dünya Gazetesi, Akbank ve Turkcell ayrıca ödüllendiriyor.

Hızlı hava taşımacılığı lideri DHL Express, üretici-ihracatçı şirketler bazında dereceye giren firmalara yurt dışına ücretsiz gönderi hakkı sunacak.

Dünya Gazetesi'nin tüm kazananlara 1 yıllık ücretsiz abonelik hakkı verdiği yarışmada; Akbank tarafından Akbank Wings Business Kart avantajları ile birlikte her kategoride ödüle değer bulunan firma, kurum ve kuruluşlara, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde kullanılmak üzere; birinciye 150.000 mil puan, ikinciye 85.000 mil puan ve ?üçüncüye 45.000 mil puan armağan edilecek.