İhracatımızdaki Artışı Kalıcı Hale Getireceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki dönemde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya daha fazla yatırım yaparak ihracatımızdaki artışı kalıcı hale getireceğiz." dedi.

Pekcan, Antakya'da bir otelde düzenlenen Ticaret Bakanlığı Bölge İstişare Toplantısı'nda, medeniyetler diyarı Hatay'da buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak iş dünyasıyla istişareye çok önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, "Attığımız her adımı bu istişareye, buradaki talep ve önerilere dikkat ederek atmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte neler yaptığımızı konu başlıklarıyla geçeceğim ama genelde sizleri dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ekip arkadaşları ve genel müdürlerin birkaç gündür Hatay'da olduğunu aktaran Pekcan, bu ekibin kentteki iş dünyasını, firmaları teker teker ziyaret ederek taleplerini, sorunlarını ve çözümlerini dinlediğini söyledi.

Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki hedefinin yüksek düzeyli ülkeler ligine yükselmek olduğunu kaydeden Pekcan, şöyle konuştu:

"Bunun için de daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Ayrıca ürettiğimiz ürünlerin daha fazla teknolojiye sahip olması, daha fazla katma değere dayalı olması ve ihracatımızın da tabana yayılması bakanlık hedeflerimiz arasında gelmektedir. Şu an yeterince etkili olamadığımız pazarlarda daha etkili olmak adına stratejiler ve yol haritaları geliştirdik. Bunları da 2019 itibarıyla birer birer yürürlüğe koyuyoruz. Devletimiz çok güzel ihracat destekleri veriyordu ama bizim mevzuatımız desteğimiz biraz karmaşık. Mevzuatımızı da sadeleştiriyoruz ama daha kolay bir şey yaptık. 'kolaydestek.gov.tr' diye bütün ihracat desteklerinin animasyonlarla en basit şekilde anlatıldığı bir internet sitesi kurduk."

"31 ihracat destek ofisi kurduk"

Pekcan, odalar ve borsalarla beraber 31 ihracat destek ofisi kurduklarını belirterek, bu ofise giden herkesin İhracat Genel Müdürlüğü ile online temasa geçebildiğini anlattı.

Bakanlık olarak firmalara kendilerinin gittiğini dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"İş yeri ve firma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İhracatçımızın önünü daha fazla açmak için hedef ülkelerimizde 35 yeni Türk ticaret merkezi açıyoruz. Bu merkezlerin de o ülkede yerel ve talep odaklı olması için gayret ediyoruz. Esnaflarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin ihracatçı olması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımıza pazara girme ve markalaşma projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. İhracatımıza daha fazla kadın eli değsin diye de genel müdürlüğümüz bünyesinde kadın ve genç girişimciler dairesini kurduk."

Eximbank kredisinden faydalananların sayısının artmasını hedeflediklerinin altını çizen Pekcan, 2018'de 11 bin firma hedefi koyduklarını, 11 bin 72 firmayla 2018 yılını kapattıklarını bildirdi.

Dış ticareti kolaylaştırmak için önemli adımlar atıldığını belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"Bizim gördüğümüz Türkiye'nin orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine geçmesi için rekabetçi olduğu alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya ve teknoloji yatırımına ihtiyacı var. Buralarda daha rekabetçi olacağız. Dünya bir dijitalleşme çağından geçiyor. Dolayısıyla biz de dijitalleşmede dünyayı yakalayacağız, gerisinde kalmayacağız. Özellikle gümrüklerin dijitalleşmesine, şeffaflaşmasına çok önem veriyorum. İnşallah bunu da en kısa zamanda göreceğiz. Bu alanda birçok projeyi aynı anda başlattık. Ancak hepsi tamamlanmadı. En son Hazine Bakanlığımızdan teminat mektuplarının online alınmasını istedik. Artık onu da online alabiliyoruz."

"Hatay'ın potansiyeli bu değil"-

2019 yılındaki hedeflere değinen Pekcan, "Önümüzdeki dönemde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya daha fazla yatırım yaparak ihracatımızdaki artışı kalıcı hale getireceğiz. Hatay'ın da potansiyeli bu değil. İhracatı 6-7 milyar dolar olmalı. Sizler ihracatçı olun, biz bakanlık olarak yanınızda olacağız. Her türlü desteği Allah'ın izniyle vereceğiz. Hatay gördüğüm kadarıyla ocak ayında da çok başarılı. Geçen yıla göre yüzde 25 ihracat artışı var. Gerçekten büyük başarı. Her ay böyle yüzde 25 artışla devam ederse 7 milyar doları da aşarız gibi gözüküyor. Aynı zamanda esnaf ve sanatkarlara kooperatifler aracılığıyla verdiğimiz kredilerden yararlanmış. 2018 yılında 488,3 milyon lira faiz indirimli kredi kullanmış. Bakanlık desteklerimizden de 19,4 milyar dolar olarak faydalanmış."

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Hacı Bayram Türkoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile oda, borsa temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı toplantı, sorun ve önerilerin dinlenmesiyle son buldu.

Pekcan, toplantının ardından Hatay Valiliğine geçti. Burada protokol üyelerince karşılanan Pekcan, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Doğan ve il protokolüyle ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA