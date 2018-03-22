İhracatımızda 19 Milyar Dolarla Yeni Bir Rekor Kıracağız"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "Sektörel ihracatımızda geçen yıla göre en az 2 milyar dolar artı yazarak 19 milyar dolarla yeni bir rekor kıracağız." dedi.

İHKİB Başkanı Tanrıverdi, 3 Nisan'daki birlik seçiminde başkanlık için tek aday olan Mustafa Gültepe ile birliğin önceki başkanları Süleyman Orakçıoğlu ve Nuri Artok, 11-12 Nisan'da gerçekleştirilecek 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısında bir araya geldi.

Tanrıverdi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye hazır giyim endüstrisinin 212 ülkeye, yüzde 75'i İHKİB üyeleri tarafından olmak üzere 17 milyar dolar ihracat yaptığını anımsattı.

İHKİB üyelerinin dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin tanıtım elçileri gibi çalıştığını vurgulayan Tanrıverdi, ülkenin ve sektörün imajına katkı sunan etkinliklere de her türlü desteği verdiklerini bildirdi.

"Türkiye'nin tanıtımı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık"

Marmara Grubu Vakfı tarafından 21'incisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye'nin imajına sunduğu katkıyı çok önemsediğini belirten Tanrıverdi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrasya Ekonomi Zirvesi için Marmara Grubu Vakfı ile yıllar önce başlayan iş birliğini 10 yıllık başkanlığım döneminde geliştirerek devam ettirmeye büyük özen gösterdik. Türkiye'mizin, sektörümüzün tanıtımı söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık kaçınmayız. Bugün burada sektöre büyük emeği geçen başkanlarımız Süleyman Orakçıoğlu ve Nuri Artok'un yanı sıra 3 Nisan'da bayrağı devredeceğim Mustafa Gültepe ile bir aradayız. İHKİB'de daha ilk günden itibaren var olan bu dayanışma kültürünün diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum."

"İlk iki ayda yüzde 12,3'lük bir ihracat artışı yakaladık"

Hazır giyim ihracatını da değinen Hikmet Tanrıverdi, bu yıla ihracat açısından güzel bir başlangıç yaptıklarını bildirdi.

Yılın ilk iki ayında yüzde 12,3'lük bir ihracat artışı yakaladıklarını kaydeden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Bu olumlu hava önümüzdeki aylarda daha da güçlenerek devam edecek. Bildiğiniz gibi 3 Nisan'da İHKİB yeni başkanını seçecek. İhracatçılarımız seçim öncesi tek aday üzerinde, Mustafa Gültepe isminde uzlaştı. 10 yıldır yürütmekten onur duyduğum başkanlık görevini büyük bir huzur ve gönül rahatlığı ile kendisine devredeceğim. Mustafa Gültepe'nin bayrağı çok daha ileriye taşıyacağından şüphe duymuyorum. İnanıyorum ki yeni dönemin sinerjisiyle ilk iki ayda yakaladığımız artış trendi hızlanarak devam edecek ve sektörel ihracatımızda geçen yıla göre en az 2 milyar dolar artı yazarak 19 milyar dolarla yeni bir rekor kıracağız."

"Türkiye fason üretim yapan ülke konumundan büyük ölçüde sıyrıldı"

3 Nisan'daki seçime tek başkan adayı olarak katılmaya hazırlanan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin ve hazır giyim endüstrisinin global arenadaki prestijinin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya markalarına fason üretim yapan ülke konumundan büyük ölçüde sıyrıldığını vurgulayan Gültepe, hazır giyim üretiminden moda endüstrisine geçiş sürecinde büyük mesafe kat ederek artık farklı bir noktaya geldiklerini dile getirdi.

Gültepe, "Küresel arenada ülkemizin üretimle ilgili algısını değiştirmek, geçirdiğimiz dönüşüm sürecini, rakiplerimizden bizi ayrıştıran avantajlarımızı küresel ölçekte en iyi şekilde tanıtabilmek için her türlü fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede 30'a yakın ülkeden cumhurbaşkanları, meclis başkanları ve düşünce önderlerinin katılımıyla düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni çok önemli buluyorum. Marmara Grubu Vakfı ile önümüzdeki yıllarda da çok önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İHKİB'de mevcut yapıları koruyup güçlendirirken yenilerini de ülkeye ve sektöre kazandırmak gibi bir gelenek olduğunu anımsatan Gültepe, "Dünü bugüne taşıma ve bugünden yarını kurgulama anlayışını daha da güçlü bir şekilde devam ettireceğiz." dedi.

"Dünyada sektörün zirvesinde yer almak mümkün"

İHKİB'in önceki başkanlarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise ülke ekonomisine büyük katma değer kazandıran Türk markalarının büyüme stratejilerini artık globalleşme üzerine kurgulaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin gerek üretim ve tasarım kalitesi gerekse nitelikli iş gücü ile dünya hazır giyim sektörünün en önemli oyuncularından biri olduğuna dikkati çeken Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzde Avrupalı markaların yorgun olduğunu görüyoruz. Mevcut iklimi avantaja dönüştürmek ve dünyada sektörün zirvesinde yer almak pekala mümkün. Bu doğrultuda marka kimliğini üretimden tasarıma, mağaza dekorasyonundan istihdam yapısına bir bütünlük içinde değerlendirmek, uygun pazarlarda yer almak, dünya standartlarında müşteri ilişkileri yönetimini başarıyla uygulamak gerekiyor. Biz 'lüksü ulaşılabilir kılma' stratejimizle ülkemize büyük bir katma değer kazandırıyoruz. Markalı ihracatta 75 dolarlarla Türkiye ihracat ortalamasının 60, hazır giyim ihracat ortalamasının 5 kat üzerindeyiz. Hatta dünya moda devi İtalya'ya ihracatta kilogram birim fiyatımız 86 dolara ulaştı. Bu yüksek katma değerin yüzde 100'ünü Türkiye'nin üretim, tasarım ve inovasyon altyapısına yaptığımız yatırım sayesinde yaratıyoruz."

"Zirve dünya çapında kabul gören sivil inisiyatifler arasında"

İHKİB'in önceki başkanlarından Nuri Artok da Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası arenada bilinen en önemli organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Terör olaylarının en yoğun yaşandığı dönemde bile Avrasya Ekonomi Zirvesi için dünyanın dört bir yanından onlarca katılımcının Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Artok, "Elbette bu güvenin arkasında Marmara Grubu Vakfı'nın olduğunu unutmamamız gerekiyor. Marmara Grubu Vakfı ile benim başkanlığım döneminde başlayan iş birliğinin bugüne kadar devam etmesinde katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Desteğin yeni dönemde de süreceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver ise 21'incisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin dünya çapında kabul gören sivil inisiyatifler arasında yer aldığını bildirdi.

Organizasyonun Türkiye'nin aydınlık yüzü olduğunu vurgulayan Suver, şunları kaydetti:

"Bu yıl barıştan diyaloga, uluslararası anlaşmazlıklardan teröre bütün konuları teknolojinin artan etkisiyle siyasetin durağan yapısı açısından ele alacağız. Akıllı şehirlere yönelen teknolojik bakışımızı ve duruşumuzu da bu çerçevede gündeme getirmeye çalışacağız. Mütevazı imkanlarla akıllı projelere imza atan örnek belediyelerin başarılarını paylaşmak ve gündeme getirmek arzusundayız. Belki de toplantıda bir 'akıllı şehir manifestosu' ortaya çıkacak."

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi 11-12 Nisan'da

Edinilen bilgiye göre, bu yıl 21'incisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde politika ve teknoloji karşıtlığı mercek altına alınacak.

Ana gündem başlığı "Teknoloji Versus Politika" olarak belirlenen zirvede ayrıca "Akıllı Şehirler", "İklim Değişikliği", "Çocuk ve Kadın" başlıklarıyla da oturumlar düzenlenecek.

Zirveye Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Mladen Ivanic, Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra 30'a yakın ülkeden davetlilerin katılması planlanıyor.