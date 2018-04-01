İhracatçılar Rekor Artışla Hem Mehmetçiğe Hem Ülkeye Moral Verdi (2)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısı Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı önünde gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısında bir konuşma yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, istikrarın olduğu hükümetler döneminde ihracatta, yatırımın da fazlalaştığını ifade ederek, "İstikrarlı hükümetlerin olması şarttır. 1994 yılında krizi geçirdik, 1998'de 2001 yılında kriz geçirdik. 2002 yılındaki bu hükümetin gelmesiyle birlikte hem ihracatta, hem yatırımda, daha da ileriye giderek, bugünkü 160 milyar dolar seviyesine geldik. 2 yıldan beri artış sağlıyoruz ama bence, 'yine patinaj yapıyoruz gibime geliyor' katma değer yatırımların bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Yatırımları ona göre yapmamız gerekiyor. Onun için de istikrarlı hükümetlerin devam etmesinde büyük yarar var diye düşünüyorum" dedi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş de konuşmasında, Kilis'in öteden beri Suriye-Anadolu ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle her zaman canlı bir ticarete sahip olduğunu ifade ederek, "Hiç sanayiniz yok iken kurduğumuz Organize Sanayi Bölgesinde boş yer kalmadığından genişleme çalışmaları devam ederek, bir yandan da komşum Gaziantepli paydaşlarımızı da yanımıza alarak ülkemizin en büyük ihtisas organize sanayi bölgesini kurma çalışmalarımız tamamlanmıştır. İşte bu sanayileşme ve gelişme hevesi ile hızlı bir şehirleşme yaşayan Kilis 2011 yılında başlayan Suriye'deki olayların giderek iç savaşa dönüşmesi neticesinde büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun neticesinde Kilis kendi nüfusundan fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yapmaktadır" diye konuştu.

Vali Mehmet Tekinarslan da, ihracat rakamlarının açıklandığı en farklı mekanlardan birinde bulunduğunu ifade ederek, "TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 20 gün kadar önce beni arayarak 'ihracat rakamlarını Kilis'te açıklamayı istiyorum' demesi beni memnun etti. Zeytin Dalı Harekatı boyunca 200'e yakın bir heyet ilimizi ziyaret etti. Bu heyetler içerisinde iş adamları, sivil toplum örgütleri, belediyeler, çok farklı sivil toplum örgütleri ilimizi ziyaret etti. Mehmetçiğimize çeşitli hediyeler getirdiler. Öncüpınar Sınır Kapısında ihracat rakamlarının burada açıklanması önemlidir. Burası kahraman ordumuzun, ülkemizin, milletimizin güvenliği, huzuru için sınırları aştığı, çok başarılı harekatlara, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı gibi başarılı harekata, sefere çıktığı kapıdır. Bu kapı aynı zamanda Türk ihracatçısının ordusunun da sefere çıktığı kapıdır" dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Mart ayı ihracat rakamlarını Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile birlikte Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda açıkladı. Büyükeşki, Mart ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldiğini belirterek, 2018 Mart ayının ihracat tarihindeki en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği ay olduğunu ifade etti. Büyükekşi, "Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 10,4 artışla 40,7 milyar dolara ulaşırken, 12 aylık ihracatımız yüzde 10,5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz 170 milyar doların üzerine çıkmak" dedi.

Büyükekşi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi bir başarıya daha imza atarak Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin'in terörist unsurlardan arındırıldığını belirterek, "Artık tüm dünya şunu çok net öğrendi; bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi, kültürel ve ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bizler için güvenlik, gelecek, ülkemizin bekası, ihracattan da önce gelir. Miktar bazında ihracatın ise Mart ayında yüzde 7,6 azalarak 10,5 milyon ton oldu. İhracatımız çift haneli artarken ihracat miktarımızın azalması, aynı malı çok daha yüksek fiyata sattığımızı gösteriyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı, markalı, tasarım eli değmiş ürünlerle inşallah ihracat birim fiyatımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Mart ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 1,1 milyar dolar oldu. Bunda özellikle euro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,22 seviyelerinde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Programa Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Sevengül ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilerin soruları, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yanıtlandı. - KİLİS