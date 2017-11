İhracata En Yüksek Katkı Seramik Sektöründen"

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, seramik sektörünün 1 dolarlık ithalat yaparken 18,2 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Üçüncü çeyrekte seramik sektörü yüzde 18,2'lik katkıyla ithalatına kıyasla ihracata en yüksek katkıyı sağlayan sektör." dedi.



TSF tarafından ekonomist Can Fuat Gürlesel'e hazırlatılan Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin sonuçları düzenlenen toplantıda gazeteci ve sektör temsilcileri ile paylaşıldı.



Sektörlerin dönemsel ihracat ve ithalat büyüklükleri arasındaki farkla oluşturulan endekse ilişkin açıklamalarda bulunan Çenesiz, hesaplamada sektörlerin üçer aylık ihracat ve ithalat toplamlarının kullanıldığını söyledi.



Toplam 17 sektörün incelendiği bilgisini veren Çenesiz, başlangıç dönemi olarak 2012 yılının birinci çeyreğinin alındığını aktardı.



Çenesiz, "Amacımız, tüm sektörlerin toplam ihracata katkısını izlenebilir bir metotla üç ayda bir incelemek ve bir endeks halinde geliştirmekti. Burada seramik sektörünün ihracata katkısını net bir şekilde ortaya koymak istedik." diye konuştu.



Çalışmada, sektörlerin nihai ürün olarak ihracatlarının ithalatlarına oranını ele aldıklarını kaydeden Çenesiz, "Seramik sektörü 1 dolarlık ithalat yaparken 18,2 dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. Üçüncü çeyrekte seramik sektörü yüzde 18,2'lik katkıyla ithalatına göre ihracata en yüksek katkıyı sağlayan sektör oldu." ifadelerini kullandı.



"Memleketin taşını toprağını dövize çeviriyoruz"



Çenesiz, seramik sektörüne yapılan yatırımın daha çok dış ticaret fazlası vermek manasına geldiğini belirterek, burada 18,2 dolarlık ihracat için gerçekleştirilen 1 dolarlık ithalatın diğer sektörlere göre çok düşük kaldığını söyledi.



Türkiye'nin bu sektöre daha çok önem vermesi gerektiğini dile getiren Çenesiz, oransal olarak hesaplandığında seramik sektörünün cari açığın kapatılması konusunda en büyük katkıyı sağladığını anlattı.



Çenesiz, bu sektöre daha fazla yatırımla cari açığın hızlı bir şekilde azaltılmasının söz konusu olduğunu kaydederek, "Seramik ve benzeri birtakım sektörler milli kaynaklar, yerel ham maddeler ve iş gücü ile çalışarak çok az ithalata karşın daha fazla ihracat yapıyor. Bir manada memleketin taşını, toprağını ürün yapıp dövize çeviren bir sektör." dedi.



Başkan Çenesiz, söz konusu çalışmayı her üç ayda bir yapıp kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.



"2017'de 2 milyar dolara yakın ihracat"



Çenesiz, sektörün 9 ayda yüzde 6'lık büyüme gösterdiğini belirterek, son çeyrekte ihracatın katkısıyla yüzde 7-8 büyüme beklentisi içinde olduklarını söyledi.



Türkiye'nin seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'nın en büyük üreticisi ve ihracat lideri olduğunu dile getiren Çenesiz, kaplama seramikte de Avrupa üçüncüsü olduklarını aktardı.



Çenesiz, seramik sektörünün ekonomik hacminin 3 milyar dolar olduğunu kaydederek, sektörün büyümesinin cari açığın azalmasına direkt katkı sağlayacağını vurguladı.



Seramik sektörünün 2017'de 1,5-2 milyar dolar arasında, 2 milyar dolara yakın, ihracat yapmasını beklediklerini ifade eden Çenesiz, geçen yıla göre büyümenin yüzde 10 olacağını bildirdi.



Çenesiz, "2018'de Türkiye seramik sektörünün net büyümesini bekliyoruz. Bunun için kamuyla ilişkilerimizde sektörümüze dair birtakım sorunların çözümüyle çok daha hızlı büyüme yakalayabiliriz." dedi.



"Zaman zaman sektörün önünde çok katı kurallar geliyor"



Çenesiz, seramik sektörüne yönelik birtakım AB normlarına uyumda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarının yorumlanmasında zaman zaman çok katı kurallar olduğunu belirterek, bu kuralları kamuyla son derece samimi bir şekilde değerlendirdiklerini, kamunun kendilerine yaklaşımlarının pozitif olduğunu söyledi.



Başkan Çenesiz, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Ancak süreç zaman alıyor. Biz bunu bilimsel ve AB normları üzerinden takrar ortaya koyuyoruz. Avrupa'da uygulanmayan birtakım şeyler Türkiye'de uygulanıyor. AB normlarına ulaşmak için onların bile uygulamadığı birtakım normları uygular hale gelmişiz. Bu ve benzeri konuları kamu ile birlikte çalışarak ayıkladığımızda büyümemiz çok daha hızlı olacaktır.



"Yeni bir başarı hikayesi sanayiden geçiyor"



Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmek için uzun süredir arayış içerisinde olduğunu belirterek, özellikle dışa bağımlı olunan, sanayide yüksek ithalatın olduğu sektörler konusunda çalışmalar olduğunu söyledi.



Yoğun enerji kullanılan sektörlerin cari açık açısından önem arz ettiğini dile getiren Okyay, cari açığın kapatılması kapsamında enerji ithalatının azalmasının önemine değindi.



Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2001 krizinden bu yana büyüttüğümüz ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazmak sanayiden geçiyor. Türkiye ancak sanayisi büyüdüğü zaman kaliteli büyüyor. Aslında hep sanayinin katma değerini ve bu ülke için ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatma gayretindeyiz. Cari açıkla mücadele kapsamında cari açık yaratan sektörlerin azaltılması yönünde iddialı programlar uygulandı ve uygulanıyor. Bugüne kadar enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere pekçok sektörde ilerleme sağlandı ancak istenilen yerde değiliz."



"Dünyadaki rakiplerimizle mücadele ediyoruz"



Okyay, sanayide ithalata bağımlılığın yüzde 8 ila 78 arasında değişen oranlarda varlığını sürdürdüğünü kaydederek, "Bu alanda seamik sektörü enerji hariç ithalata bağlılığı olmayan, kendi kaynaklarını kullanan ve dış ticaret fazlası veren önemli bir sektör." dedi.



Sektörün Türkiye'nin ekonomik yapısına son derece uygun olduğunu dile getiren Okyay, dünya genelindeki rakipleriyle kora kor mücadele ettiklerini vurguladı.



Okyay, "Son dönemde sanayide sıklıkla başat olacak aktörler arıyoruz. En yakında otomotiv için yapılan bir çalışma var biliyorsunuz. Seramik sektörünü 87 büyük sanayi işletmesi, 900 KOBİ ile düşündüğünüzde sektörün bu rolünü yıllardır üstlendiğini, bu sektörde çalışan birçok firmanın bir babayiğit edasıyla gayret içerisinde ülkenin katma değerini artırmak için uğraştığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz." diye konuştu.



Sektöre destek verilmesi talebinde bulunan Okyay, bu endeks sonuçları ile seramik sektörünün yarattığı katma değerin daha iyi görüleceğini vurguladı.



Okyay, hükümetten sektör olarak bekledikleri desteklerden bahsederek, seramik üretimindeki verimliliğin ve tasarımın önemine değindi.



Endeks sonuçlarının Can Gürlesel tarafından bir sunum halinde paylaşıldığı toplantıya TSF Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu da katıldı.