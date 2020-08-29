İHH, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve hastalara insani yardımda bulundu
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İHH, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve hastalara insani yardımda bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve İsrail ablukasından büyük ölçüde etkilenen Gazze'de fakir ailelere ve hastalara insani yardımda bulundu.

İHH, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve hastalara insani yardımda bulundu
29.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:19

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve İsrail ablukasından büyük ölçüde etkilenen Gazze'de fakir ailelere ve hastalara insani yardımda bulundu.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ağustos'ta Gazze'de karantina merkezleri dışında Kovid-19 vakalarının tespit edildiğinin açıklanmasından bu yana Er-Rantisi İhtisas Hastanesi'ndeki fakir aileler ve hastalardan oluşan 1000 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını söyledi.

Bugün virüsle mücadele için temizlik malzemeleri içeren 620 kolinin dağıtımına ek olarak 360 yoksul aileye de gıda kolileri dağıtıldığını belirten Şurefa, Gazze'deki hastanelere ve halka daha fazla yardım hazırlığında olduklarına işaret etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüse yakalanan kişi sayısının 54'e yükseldiği belirtilmişti.

Son verilerle salgının başladığı mart ayından bu yana Gazze'deki toplam vaka sayısı 192 oldu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19 nedeniyle toplam 3 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi iyileşerek sağlığına kavuşmuştu.

Virüsün karantina merkezlerinin dışına sıçraması endişeleri artırdı

Sağlık Bakanlığı, 2 milyona yakın insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik alandan oluşan Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından ve işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için karantina merkezleri oluşturmuştu.

Dışarıdan gelenler bu karantina merkezlerinde 21 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra yerleşim bölgelerine gönderiliyordu.

Bu önlem sayesinde Gazze'de uzun süre virüsün yayılması engellense de Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos'ta korkulan haberi açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki bir mülteci kampında yaşayan aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Bu gelişme üzerine 24 Ağustos'tan itibaren Gazze Şeridi'nde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karantina merkezleri dışında 27 Ağustos'ta da yeni vakalar tespit edilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'un karantina merkezleri dışına yayılması nedeniyle Gazze'deki durumun oldukça endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

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