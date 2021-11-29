İHH'DAN BÖLGE AFET EĞİTİMİ

ANTALYA (DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde Burdur, Isparta ve Antalya'daki gönüllülere afet anında enkazdan yaralı kurtarma hakkında bilgi verildi.

İHH Burdur, Isparta ve Antalya Şubesi arama kurtarma ekiplerinin katıldığı ve iki gün süren eğitimin ilk gününde İHH Arama Kurtarma ekibi Antalya Bölge Sorumlusu Ali Uygur, öğretmenevinde teorik bilgi verdi. İkinci gün ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesi'nde yıkımı devam eden öğrenci yurdunun enkazında arama kurtarma ve enkazdan yaralı kurtarma çalışması yapıldı. Arama kurtarma ekipmanlarının kullanımı anlatıldı.

İHH Burdur Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Ali Osman Özkan, afetlere karşı hazır olmak için enkazdan yaralı kurtarma eğitimi aldıklarını anlattı.