Iğdır Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda Kura Çekimi Yapıldı

IĞDIR'daki Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nun ana ve birinci sınıf öğrencileri için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



Öğrenci velilerinin öğretmen seçme istekleri, sabahçı ve öğlenci olma istekleri karşısında çaresiz kalan Hüsnü Özyeğin İlkokulu yöneticileri, çareyi noter huzurunda çekiliş yapmakta buldu. Yapılan çekilişle ismi okunan öğrenciler, öğretmenlerinden önce notere "Burada" dedi. Hüsnü Özyeğin İlkokulu'na gelen ve heyecanla bekleyen veliler, çocuklarının sınıflarını çekiliş yapan noterden öğrendi. Noter yetkilileri tarafından yapılan çekilişle okulun anasınıfına bu yıl kaydı yapılan 340, birinci sınıfa 327 öğrencinin sınıfı belirlendi. Noter, okuldaki 10 şube için çekiliş yaparak çocukların isimlerini tek tek okudu. Okul yöneticileri ve noter yetkililerince okulun koridoruna kurulan masalarda gerçekleştirilen kura çekimini, veliler heyecanla izledi. Kura çekimi sırasında konuşan Hüsnü Özyeğin İlkokulu Müdürü Ercan Bilen, şöyle dedi:



"Ana sınıfında görev alacak öğretmenlerimiz, şubelerini kurayla belirledi. Öğrencilerin sabahçı veya öğlenci olmaları, öğretmen durumu konusunda sıkıntı yaşamamak için noter tarafından çekiliş yapmaya karar verdik. Noter huzurunda çekiliş yapılıyor ve çekiliş sonucuna göre öğrencilerin hangi şubede olacakları, hangi öğretmen tarafından okutulacağı, sabahçı öğlenci olacakları ortaya çıkacak."



Veliler de, kura çekimini ilgiyle takip etti. İlk kez kura çekimine tanıklık ettiklerini belirten veliler, çocuklarının öğretmenlerinin ve dönemlerinin şeffaf belirlenmesinden memnun olduklarını ifade etti.



- Iğdır