Iğdır'da Türk Kızılaydan yeni doğum yapmış annelere "bohça hediyesi" - Haberler
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Iğdır'da Türk Kızılaydan yeni doğum yapmış annelere "bohça hediyesi"

AA, Bülent Mavzer - Güncel
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Iğdır'da Türk Kızılaydan yeni doğum yapmış annelere

Iğdır'da hastanede yeni doğum yapmış kadınlara Türk Kızılay gönüllülerince "anne bohçası" hediye edildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da hastanede yeni doğum yapmış kadınlara Türk Kızılay gönüllülerince "anne bohçası" hediye edildi.

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri, Iğdır Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapmış anneleri mutlu etmek için yürüttükleri çalışma kapsamında doğum ünitesindekilere ziyarette bulunarak çeşitli hediyeler verdi.

Türk Kızılay gönüllülerinden Rabia Gülabakan, yaptığı açıklamada, amaçlarının Iğdır'daki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak olduğunu söyledi.

Gülabakan, "Genel merkezimizden gönderilen anne bohçalarını yeni doğum yapmış annelere hediye ederek sevinçlerine ortak olduk. Bundan sonrada iyilik yapmak adına benzer çalışmalarız devem edecektir. Bu manada ihtiyaç sahibi olan her aileye ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Iğdır'da Türk Kızılaydan yeni doğum yapmış annelere bohça hediyesi

Iğdır'da Türk Kızılaydan yeni doğum yapmış annelere bohça hediyesi

Iğdır'da Türk Kızılaydan yeni doğum yapmış annelere bohça hediyesi

Iğdır'da Türk Kızılaydan yeni doğum yapmış annelere bohça hediyesi

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Kızılay, Iğdır, Doğum, Türk, Güncel, Haber

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