Iğdır'da kaçak sigara tütünü operasyonu: 5 gözaltı Iğdır'da bir çiftlik evinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 268 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Iğdır'da bir çiftlik evinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 268 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu İlçesi Taşburun Köyünde bulunan bir çiftlik evinde kaçak elektronik sigara tütünü bulunduğu tespiti üzerine operasyon düzenledi. Çiftlik evi ve 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 268 bin TL olan 10 bin 480 paket kaçak elektronik sigara tütünü ile bin 175 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli 5 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA