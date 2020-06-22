İdlib kırsalına 6 tır insani yardım
Adana Dosteller ile Eskişehir Günışığı derneklerince Suriye'nin İdlib kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
22.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:02
Adana Dosteller ile Eskişehir Günışığı derneklerince Suriye'nin İdlib kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
İçerisinde un, su, kıyafet ve kuru gıdanın bulunduğu 6 tır yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına getirildi.
Malzemeler burada insani yardım için Suriye araçlarına yüklenerek İdlib kırsalına gönderildi.
Yardımların Türkiye sınırı karşısında çadırlarda kalan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA