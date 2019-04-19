İçkiye İlaç Katılıp Katılmadığını Gösteren Bileklik Üretildi

Almanya'da içkiye uyuşturucu ilaç katılıp katılmadığını ölçebilen bileklik geliştirildi. "The Xantus Drinkcheck Armband" adlı ürün 2 dakika içerisinde renk değiştirerek hızlı sonuç veriyor.

Ürünü tasarlayan Kim Eisenmann ve Sven Häuser bir arkadaşlarının içkili bir parti sonrası tecavüze uğramasının ardından harekete geçtiklerini söyledi. Almanya'da Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimini sürdüren 25 yaşındaki Eisenmann amaçlarının insanların güvenli bir şekilde eğlenmelerini sağlamak olduğunu belirtiyor. Genç mucid amacının bu tarz vakaların mümkün olduğunda önüne geçmek olduğunu ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle