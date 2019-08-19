İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme yapılması

19.08.2019 14:08

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının söz konusu belediyeler ile ilgili kayyum kararının şehit aileleri ve gazileri memnun ettiğini dile getirdi.

Kararı yerinde bulduklarını belirten Öksüz, "Seçildikleri günden beri terör örgütü ile aralarına mesafe koymayarak onların propagandasını yapan, terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direkt Kandil'den alarak terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını işten çıkaranlar Türkiye Cumhuriyetinde belediye başkanlığı yapamaz." diye konuştu.

Öksüz, halkın iradesiyle seçilenlere terör örgütlerine mesafeli oldukları sürece saygı duyacaklarını ifade ederek, "Şehit aileleri ve gaziler olarak halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı, yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne karşı durdukları mesafeleridir." dedi.

Kaynak: AA