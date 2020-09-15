İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
15.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:48

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi."

Kaynak: AA

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