İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Haksız Seçmen Taşımaları Söz Konusu Olabilir, Buna Tedbir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Haksız seçmen taşımaları söz konusu olabilir, buna tedbir alıyoruz"GAZİANTEP(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Seçim Güvenliği Toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"Haksız seçmen taşımaları söz konusu olabilir, buna tedbir alıyoruz"
GAZİANTEP(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Seçim Güvenliği Toplantısına katıldı.
Kaynak: İHA