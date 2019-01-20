İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " 31 Mart Yerel Seçimleri Güvenlik Açısından Teknolojinin ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " 31 Mart Yerel Seçimleri Güvenlik Açısından Teknolojinin ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " 31 Mart Yerel Seçimleri güvenlik açısından teknolojinin ve personel kapasitemizin en üst noktada kullanıldığı bir seçim olacaktır" GAZİANTEP(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Seçim Güvenliği Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"31 Mart Yerel Seçimleri güvenlik açısından teknolojinin ve personel kapasitemizin en üst noktada kullanıldığı bir seçim olacaktır"

GAZİANTEP(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Seçim Güvenliği Toplantısına katıldı.

Kaynak: İHA
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