İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere"
TBMM'deki koronavirüs bilgilendirme toplantısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
19.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:27
TBMM'deki koronavirüs bilgilendirme toplantısının ardından
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.(2)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA