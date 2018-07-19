İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet tes¸kilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki su"rec¸te u"lke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadas¸ımızı go"reve bas¸lattık"

-"Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın gu"venlik birimlerimizde yarattıgˆı tahribatı kapatıp artıya gec¸meye c¸alıs¸ıyoruz"

-"Bugu"n 21. do"nem mezunlarımızla birlikte bu yıl ic¸in 18 bin 426 evladımız emniyet tes¸kilatımıza katılmıs¸ olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kis¸ilik daha alım planlıyoruz. İns¸allah o"nu"mu"zdeki yıl da 35 bin yeni o"gˆrenci alacagˆız"

-"Şunu net olarak ifade etmek isterim ki, emniyet tes¸kilatımızda FETÖ ile mu"cadele su"recinin, 15 Temmuz'un, personel noktasındaki bu"tu"n tahribatı kapatılmıs¸tır ve artıya gec¸ilmis¸tir"

-"Uyus¸turucuda 2016'nın ilk 6 ayında 4 bin 33 uyus¸turucu satıcısını tutuklamıs¸tık. 2017'nin ilk 6 ayında tutuklama sayımız 10 bin 660 olmus¸tu, bu yıl haziran sonu itibarıyla da torbacısından baronuna kadar 12 bin 309 zehir taciri cezaevine konuldu"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi 21. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.