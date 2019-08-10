İçişleri Bakanı Soylu: "Dün ve bugün kazada ölen vatandaşlarımızın sayısı 16'ya ulaştı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Dün ve bugün kazada ölen vatandaşlarımızın sayısı 16'ya ulaştı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden denetimleri İçişleri Bakanı Soylu'nun trafik denetleme noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray-Adana karayolu üzerinde trafik denetlemesine...

10.08.2019 20:31
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden denetimleri
İçişleri Bakanı Soylu'nun trafik denetleme noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray-Adana karayolu üzerinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
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Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu:
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