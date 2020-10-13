İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz"

13.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:40
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Siirt Belediyesi girişinde Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi birim amirleri karşıladı. Şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra makama geçti. Belediyenin yürütmüş olduğu hizmetleri değerlendirmek üzere toplantıya katılan Bakan Yardımcısı İnce, çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Medeniyetler şehri evliyalar diyarı Siirt'te belediyenin yürütmüş olduğu hizmetleri yerinde görmek ve hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü birlikte değerlendirmek için burada olduklarını belirten Bakan Yardımcısı İnce, belediyecilik hizmetlerini yerinde inceleyeceklerini söyledi. İnce, "Az önce arkadaşlarımızla beraber bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada Siirtli hemşehrilerimizin belediye açısından ihtiyaç duydukları hizmetleri hem altyapı hizmetleri hem üstyapı hizmeti, hayvan barınağından, yeşillendirme, park çalışmalarına kadar içme suyundan diğer ihtiyaç duyulan tüm hizmetlere kadar hepsini düzenli bir şekilde etkin bir şekilde, kaliteli bir şekilde yürütüldüğünü değerlendirdik. Burada vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kalitesi önemli, sürekli hale getirilmesi de önemli kurulan sistemle özellikle Siirt Belediyemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında ulaştırma ve bunları anında karşılama biçiminde oluşturulan bir sistemin oluşturduğuna şahit olduk. 7 gün 24 saat esaslı bir sistem burada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri anında kendilerine ulaştırma imkanına sahip olduklarına memnuniyetle şahit olduk. 18 projeyi içeren önümüzdeki döneme ait ihtiyaçları kapsayan planlanan projeler var. Bu projeleri de hükümetimizin Bakanlıklarımızın destekleriyle en kısa sürede gerçekleştirme imkanına sahip olacağız inşallah. Bunları değerlendirdik. Bundan sonra neler yapılacağını konuştuk. Buradan da sahadaki çalışmaları yerinde göreceğiz. Hep birlikte gezeceğiz. Aksayan yönleri varsa bunların giderici çalışmaları tedbirlerini hep birlikte alacağız" dedi. - SİİRT

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 'Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz'
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 'Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz'
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 'Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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