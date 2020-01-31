İç Anadolu'da kış

31.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:10

Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 993 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 662 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İl merkezinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü.

Öte yandan, kar yağışı dolayısıyla Sivas'ı çevre illere bağlayan geçitlerde de zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Niğde

Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar ve Altunhisar-Aksaray kara yolunun bazı bölümlerinde tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ulukışla ilçesinde 12, Çamardı ilçesinde ise 5 köy yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 64. Şube Şefliği ekipleri 2 kamyon ve greyder, İl Özel idaresi ekipleri ise 6 kamyon ve 10 greyder ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri

Kayseri'de dün gece başlayan ve aralıklarla bugün de devam eden kar yağışı dolayısıyla kapanan 124 kırsal mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Ekipler, tipi nedeniyle kapanan 78 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Develi-Erciyes ve Hacılar-Develi kara yolunun bazı bölümlerinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Kar yağışı dolayısıyla kent merkezi de beyaza büründü.

Yozgat

Yozgat'ta akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı.



Beyaza bürünen kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetreye, yüksek kesimlerde 20 santimetreye çıktı.

İl Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarında açma çalışması başlatırken, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışı dolayısıyla Ürgüp ve Kozaklı ilçelerine bağlı 38 köye ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı dolayısıyla kent merkezi de beyaza büründü. Belediye ekipleri iş makineleriyle kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA