İBB Şehir Tiyatroları, ocak ayında ikisi yeni, 24 oyun sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ocak ayında ikisi yeni 24 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yeni yılda, Yiğit Sertdemir'in yazdığı, Burçak Çöllü'nün yönettiği "Öldün Duydun mu?" ile Harold Pinter'in yazdığı Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği "Kutlama" adlı iki yeni eserin prömiyeri gerçekleşecek.

Emrah Can Yaylı, Pelin Budak ve Tankut Yıldız'ın rol aldığı "Öldün Duydun mu?" oyunu, 12-15 Ocak ile 19-22 Ocak'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek. Can Ertuğrul, Damla Cangül Yiğit, Erkan Sever, Gizem Akkuş, Seda Fettahoğlu, Selim Can Yalçın, Selin İşcan ve Tarık Köksal'ın oynadığı "Kutlama" ise 19-22 ile 26-29 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek.

Sezon içinde sahneye konulan "Antigone","Ay Carmela", "Çın Sabahta", "Geçit", "Hastalık Hastası", "Kısraklı Koyun", "Matruşka", "Melek","Moby Dick", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Veba", "Yaftalı Tabut" ve "12. Gece" oyunları sahnelenmeye devam edecek.

Ocak ayında ayrıca "Herkes Sihirbaz Olacak", "Bekçi ile Postacı", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Elma Kurdu Kırtık", "Rüya", "Benim Güzel Pabuçlarım", "Karagöz Çiftlik Bekçisi" ve "Pollyanna" adlı çocuk oyunları da çocuk izleyicinin beğenisine sunulacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

