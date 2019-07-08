İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı

AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekliflerini gündeme almamasına ilişkin, "Şu anda siz, meclisin iradesini engelleyerek teklifi gündeme almadınız. Bu hukuken bir suçtur. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyorum." dedi.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, meclisin ayda kaç kez toplanacağı tartışması yaşandı.

AK Parti İBB Meclis Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulunduktan sonra belediye çalışanlarını yönelik baskılar yapıldığını anlatarak, "Çalışanlarımızın haklarını koruyacağız. Bunların takipçisi olacağız. İnşallah söyleminiz, eyleminize uyar. Gerçekten İstanbul'a hizmet için bir fırsat olur. 1989'da yapılan hataların benzerleri yapılmaz. Bundan da ders çıkartmış oluruz." dedi.

Meclisin çalışma günleriyle ilgili bilgileri medyada görmek istemediklerini, çalışma günlerinin yine belediye meclisi tarafından belirlenebileceğini, başkanın bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan demecini bir saygısızlık olarak algıladıklarını dile getiren Gökkuş, mevcut yasa ve temayüller gereği belediye meclisinin yine her ayın ikinci pazartesi günü, ayda 5 gün ve saat 14.00'te toplanmasını teklif ettiklerini belirtti.

"Bunu neden takıntı yaptınız?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclisin, gün ve saat olarak toplanmasını belirleme yetkisinin İBB Meclisinde olmadığını, haftasının belli olduğunu ancak gün ve saatini başkanın belirlediğini ve AK Parti'nin teklifini oylatmayacağını belirterek "Meclis, beş gün boyunca toplanacak diye bir kural yok. Bunu belirlemek de sizin hakkınız değildir. Bence beş gün boyunca toplanmasına, belediye koridorlarının kulise dönmesine gerek yok. Gündem bittiyse toplantıyı sürdürmenin anlamı yok. Bunu neden takıntı yaptınız?" diye konuştu.

Birinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ da belediyenin temayülleri gereği, meclisin nasıl, kaç gün ve hangi saatlerde toplanacağına meclis üyelerinin karar verebileceğini ifade ederek, "Grup sözcümüzün teklifinden bur anormallik yok. Bu teklifi yapabilir. Ben özellikle meclisin çalışmalarına seçilmişlerin hukukuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Tecrübeli bir meclis başkanı olarak eylül ayıyla ilgili olarak ve diğer aylarda Büyükşehir Belediyesinde muazzam bir yoğunluk oluyor. Dolayısıyla bu meclisin 5 gün toplanmasını ve halkımızın bu canlı yayınlarla bu çalışmaları izlemeleri en doğal hakkıdır." diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise tartışılmaması gereken bir konunun uzun süre tartışılmasının rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, "Belediye meclisi, ocak ayında hangi günün hangi saatinde toplanacağını karara bağlamıştır. Belediye Meclisinin tek bir görevi vardır. Belediye meclisi hangi gün hangi saatte yapılacaktır diye karar alma yetkisi vardır. Yönetmeliğin 6. maddesi çok açık ve nettir. Belediye meclisinin gününden sonra oturumları, birleşimlerin ne kadar yapılacağına sizin oturduğunuz yerde oturan karar verir. Bu konuda meclis başkanı bir karar verir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine tekrar söz alan İmamoğlu, "Dediğim gibi kanun maddesi açıktır. Eylül ayındaki oturumun başlangıç saati dışında 5 gün yapılması hususundaki teklifin kanuna uygun olmadığı konusundaki fikrimden ötürü teklifi oylatmıyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, 5 gün yapılması yönündeki ısrarı yanlış bulduğunu vurgulayarak, oturumun sabah 10.00 gibi toplanması ve iki günde bitirilmesinden yana olduğunu ifade etti. İmamoğlu, söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun da mikrofonun kapattı. "Ben meclis başkanıyım. Tabii ki kimin konuşacağına ben karar veririm" diyen İmamoğlu, ikinci önergenin gündeme getirilmesini istedi.

Suç duyurusu

Gökkuş, suç duyurusu haklarını saklı tutarak, AK Parti'nin diğer tekliflerini dile getirdi. Toplu ulaşımın milli ve dini bayramlarda ücretsiz olmasına ilişkin teklifler okunarak gündeme alındı ve ilgili komisyonlara havale edildi.

Tekrar söz alan Göksu, şunları kaydetti:

"Öncelikle 10 yıldır bu Büyükşehir Belediye Meclisinde görev yapıyorum. 10 yıldır sizin oturduğunuz yerde meclis başkanımız ya da meclis başkan vekillerimiz oturdu. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin sözünün kesildiğini görmedim. Bu Meclis, sizinle buna da tanıklık etti. Demokrasi anlayışınız bu demek ki. Diğer taraftan herhangi bir polemik olmaması açısından biz meclis çalışmaları açısından basındaki beyanınız üzerine bu teklifi getirdik. Keşke grup başkan vekillikleri olarak tartışıp bunu gündeme getirseydik. Ancak bu tartışma zemini oluşmadı. Şu anda siz, meclisin iradesini engelleyerek teklifi gündeme almadınız. Bu hukuken bir suçtur. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyorum."

Kaynak: AA