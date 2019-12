İBB MECLİSİ'NDE MELEN BARAJI VE KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

10.12.2019 00:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantıları başladı. Saraçhane'deki yerleşkede yapılan toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı. Toplantıda Melen Barajı ve Kanal İstanbul tartışmaları yaşandı.

MELEN BARAJI TARTIŞMASIPartisi adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbullunun kullandığı suyun üçte birinin Melen'den geldiğini söyledi. Proje kapsamında 9 milyar lira harcandığını ifade eden Göksu, "2009 yılından bugüne İstanbul, toplam 965 milyon metreküp su kullanmış. 965 milyon metreküp suyun 312 milyon metreküpü Melen'den geldi. İstanbul ortalama günde ortalama 3 milyon metreküp su kullanıyor. Bu kullanılan 3 milyon metreküp suyun 1 milyon metreküpün ortalaması Melen'den geliyor. Bu baraj yapıldığında barajın su tutma kapasitesi 1.7 milyar metreküp. Melen'in çalışmasına devam ediyor. ve şuana kadar Melen projesi için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin harcadığı para yaklaşık 9 milyar. Avrasya tüneline harcanan para 5 milyar. Yönettiğini kente 9 milyarlık yatırım yapan bir hükümete teşekkür etmeniz gerekirken sadece bir manipülasyonu ortaya koymak için bu şehre emeğini ve yüreğini koyanlara hakaret etmeye ve onu eleştirmeye ne hakkınız var" diye konuştu.

"CHP'Lİ BİRİNİN KANAL İSTANBUL'A DA KARŞI ÇIKMASI NORMALDİRöİmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerine de değinen Göksu, CHP'nin karşı çıktığı bazı projeleri anlattı. Göksu, "Şu listeye bakınız. Bu liste CHP'nin İstanbul'a yapılan ve Türkiye'de yapılan karşı çıktığı projeler. Vatan Caddesi açılırken 'uçak mı indireceksiniz?' demişler. Keban Barajı 'kurbağalara göl olacak' demişler. 1. Köprü için İnönü 'yıkılır' demiş. Bülent Ecevit 'hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık geçecek' demiş. 2. ve 3. köprüye karşı çıkmış. Marmaray'a karşı, Avrasya tüneline havaalanına karşı çıkmış. CHP'li birinin Kanal İstanbul'a da karşı çıkması normaldir. Bu millet CHP'nin karşı çıkmasına rağmen Keban'ı yapmış Avrasya Tüneli'ni Marmaray'ı, 1. 2. ve 3. köprüyü yapmış. Kanal İstanbul'u da yapacaktır Allah'ın izniyle" dedi.

ÇED RAPORU VURGUSUGöksu ÇED raporuna imza atmadığı iddia edilen bir daire başkanının görevden alınmakla korkutulduğunu da iddia etti. Göksu, "Çevre ve Daire Başkanlığının raporuna imza atmayan daire başkanına şunu söylüyorlar. Olumsuz yazmazsan seni görevden alırız. Hani demokrasiniz . Nerede sizin demokrasiniz" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL'A KARŞI OLMAK CEHALETTİR, FELAKETTİR VE SORUMSUZLUKTUR"Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş için toplam kapasitesi 25 bin. Şu anda geçen gemi sayısı 45 bin. Haftalarca Karadeniz ve Marmara açıklarında gemiler geçmek için bekliyor. Öbür taraftan hepimiz iyi biliyoruz ki orada yaşadığımız kazalara şahit olduk. 2050 yılında ise İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemi 78 binlere ulaşacak. İstanbul Boğazı bunu kaldırabilecek mi? Kaldıramayacak. O zaman bir seçenek düşünmek zorundasınız. ve bu seçenek düşünülmüş. 2011 yılında başlamış. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın çılgın proje dediği asrın projesinin startı verilmiş. O sürece içerisinde yüzlerce akademisyen yüzlerce kurumla çalışmalar yapılmış. Marmaray gibi bir projeyi gerçekleştirmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kanal gibi bir projesini gerçekleştirirken bütün bilimsel riskleri ihtimal risklerini dikkate almadan böyle bir proje yapabilir mi? Proje için Bakanlık halka sormuş. Halk yüzde 60.99'ı evet almış. Proje için 20 ayrı disiplinden 200 ayrı bilim adamı 8 yıldır çalışıyor. Her alan ve habitatla ilgili uzmanlar çalışma yapmışlar. 57 tane farklı kurum paydaş olarak görüşlerini ortaya koymuş. ve hepsi muhtemel riskler ve muhtemel riskler karşısında alınması gereken tedbirler nelerdir diye hepsini ortaya koymuş. Sayın Başkana ve CHP'li arkadaşlara ortaya çıkan tam 13 bin sayfalık raporu okumalarını tavsiye ederim. Aklınıza gelen her türlü alanla ilgili çalışmalar ortaya konulmuş. Büyük projelerde en büyük risklere göre deprem çalışması yapılır. 2 bin 475 yıl tekrarlarıyla deprem testleri yapılmış. Bu da yetmemiş dünyanın değişik yerlerindeki deprem laboratuvarlarına deprem testleri götürülmüş. Bu yapılırsa Terkos Gölüne tuz gidecekmiş. Siz ne zamandan beri aşağıdan yukarı sızıntı olduğunu gördünüz? Kanal İstanbul'un koduyla Terkos Gölü arasında kod farkı var. Terkos gölü daha yukarda Kanal İstanbul daha aşağıda bulunuyor. İstanbul'un suyu azalacak. Sazlıdere Barajı gidecek. Bütün hesaplamalarda Sazlıdere Barajı ile ilgili tetkikler yapılmış. Toplam 32 milyon metreküp su azalması var. Yeni yapılan barajlarla ortaya çıkacak su kapasitesi ise 170 milyon metreküp tatlı su elde edilecek. Kanal'ın 23 kilometresinde yeraltı suları kodun altında kalıyor. Her türlü tedbirler alınmıştır. Botan antik şehrinin projeyle alakası yok. Aynı zamanda bu projeyi hazırlayanlar bunun ihyasını da hazırlamışlar. Adını Kanal İstanbul ile duyduğumuz bu şehre bu da ihya edilmiş olacak. Bir yandan tarihi ve kültürel birikimi, bir taraftan tarihi ve kültürel birikimi ortaya çıkarırken bir taraftan da en önemli yapısı olarak çevreyi doğayı ve tarihi yapılarıyla yepyeni bir kurguyu ortaya çıkarmış olacak. Buradaki hafriyat kamyonları şehrin içerisinden gelip gitmeyecek. Çamur ise Karadeniz kıyılarında 40 milyon metre yeni bir rekreasyon alanı ve yeni bir turizm alanı yapılacak. 15 milyon metrekare lojistik alan yapılacak. İstanbul yepyeni bir değere kavuşmuş olacak. Kanal İstanbul büyük hayalleri olan siyasetçilerin gerçekleştireceği projelerdir. Sizin büyük hayalleriniz yoksa büyük projeleri gerçekleştiremezsiniz. Sayın Başkanın Kanal İstanbul'u hafriyat kamyonlarına gömmesi ne vicdanen ne de ahlaken doğru değildir. Aslında Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet, felaket değil Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, İstanbul halkına cinayettir, İstanbul'un tarihine ve çevresine karşı felakettir. Kanal İstanbul'a karşı olmak cehalettir, felakettir ve sorumsuzluktur"

"KİMSE 3 ÇOCUK BABASI VATANDAŞ EKREM'E KANAL İSTANBUL'U DAYATAMAZöİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Ocak ayında kamuoyuna açık çalıştay yapacaklarını açıkladı. İmamoğlu, "Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'u yapıyoruz' diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bu ülkede 75 milyar lirayı neden harcıyoruz? İstanbul'a ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım" dedi.

İBB Meclisi'nde tartışılan Melen Barajı'nın son durumu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, barajın çatlaklarının yer aldığı iddia edilen fotoğrafını gösterdi.

