İ.Ü. CERRAHPAŞA'DAN KARTAL DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN İNCELEME RAPORU
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İ.Ü. CERRAHPAŞA'DAN KARTAL DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN İNCELEME RAPORU

İ.Ü. CERRAHPAŞA'DAN KARTAL DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN İNCELEME RAPORU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri, dün merkez üssü Kartal'da meydana gelen depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı.

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa  Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri, dün merkez üssü Kartal'da meydana gelen depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, "19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul il sınırları içinde meydana gelen bu deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun deformasyon alanı içerisinde kalır ve zaman zaman karada büyüklüğü 3 - 4'e ulaşan depremler gerçekleşmektedir. Depremin odak derinliğinin farklı sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15 km arasında verilmiş olması depremin derinliğinde büyük miktarda belirsizlik olduğunu gösterir ve detaylı incelenmesi gereken bir konudur" denildi. 

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde hem nüfus, hem sanayi, hem de kültürel mirasların yoğun olarak bulunduğu Marmara Denizi çevre illerinde meydana gelen küçük ya da büyük tüm depremler, gerek yer bilimleri açısından gerekse de sosyal yaşam açısından önem verilen ve dikkat çeken depremlerdir. 19 Haziran 2021 tarihinde saat 15: 07'de merkez üssü İstanbul ilinin Kartal ilçesi olarak kaydedilen ML=4.2 (KRDAE) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi. 

"DEPREMİN FAYLANMA MEKANİZMASI HAKKINDA BİLGİ VERECEK ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜ DE HENÜZ MEVCUT DEĞİLDİR"Açıklamada, "Bu bölgenin yaklaşık 20 km kadar güneyinde, Marmara Denizi içerisinde, dünyanın en önemli kıta içi transform faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun varlığı iyi bilinmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzeyinde, İstanbul ili kara alanında haritalanmış, yüzeye ulaşan aktif bir fay yoktur. 19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul İl sınırları içinde meydana gelen bu deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun deformasyon alanı içerisinde kalır ve zaman zaman karada büyüklüğü 3 – 4'e ulaşan depremler gerçekleşmektedir. Depremin odak derinliğinin farklı sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15 km arasında verilmiş olması depremin derinliğinde büyük miktarda belirsizlik olduğunu gösterir ve detaylı incelenmesi gereken bir konudur. Depremin faylanma mekanizması hakkında bilgi verecek odak mekanizması çözümü de henüz mevcut değildir. Bu nedenle depremin hemen ardından bilimsel verilerin eksik olması detaylı yorum yapma olanağı vermemektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İ.Ü. CERRAHPAŞA'DAN KARTAL DEPREMİNE İLİŞKİN ÖN İNCELEME RAPORU - Haberler
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