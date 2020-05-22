Hüyük'te Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor Konya'nın Hüyük ilçesinde, Ramazan Bayramı'na hazırlık için Belediye tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Ramazan Bayramı'na hazırlık için Belediye tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede alınan önlemler kapsamında yürütülen faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Başkan Çiğdem, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı dezenfeksiyon ekiplerimizce ilçemiz merkezinde faaliyet gösteren ticari taksi durakları ile ticari taksilerin salgına karşı önlem maksadıyla dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, Ramazan Bayramı öncesinde ilçemizin 23 farklı mahallesinde meydanlar, ana arter ve caddelerde bayram temizliği çalışmaları ve dezenfeksiyon faaliyetleri de devam etmektedir. Amacımız, ilçemizi Ramazan Bayramı'na hazır hale getirmektir. Bu anlamda ilçemiz halkının ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA