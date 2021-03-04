Hüyük'te okullar dezenfekte edildi
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Hüyük'te okullar dezenfekte edildi

04.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:10
Hüyük'te okullar dezenfekte edildi

Hüyük ilçesinde, eğitim kurumları koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen ilaçlama çalışmalarıyla dezenfekte edildi.

Hüyük ilçesinde, eğitim kurumları koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen ilaçlama çalışmalarıyla dezenfekte edildi.

Hüyük'te 1 Mart 2021 itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan okullarda başlayan yüz yüze eğitim-öğretim dolayısıyla ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Hüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen temizlik faaliyetleri tamamlandı.

Özellikle öğrencilerin okullarda sıklıkla kullandığı mekanlar ile kapı ve pencereler dezenfekte edildi. Haşereye karşı ise yine öğrencilerin sıklıkla kullandığı tuvalet, lavabo, bahçe ve oyun alanları gibi mekanlar ilaçlandı.

Belediye ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını bitirerek öğrencilerin güvenli bir ortamda okullarına kavuşmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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