Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?

Dünya enerji ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, son gelişmelerle birlikte bir kez daha uluslararası gündemde yerini aldı. İran'ın boğazı kapatabileceğine dair ortaya atılan iddialar, küresel piyasalarda endişeye yol açtı. Peki, Hürmüz Boğazı gerçekten kapatıldı mı? İran'ın böyle bir adımı atması durumunda enerji arzı ve ticaret yolları nasıl etkilenir? İşte, küresel dengeler açısından kritik önem taşıyan Hürmüz Boğazı ile ilgili son durum ve detaylar…

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI? - SON DAKİKA

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken, İran ile ABD arasındaki gerilim küresel dengeleri sarsabilecek bir noktaya taşındı. ABD'nin İran'a ait üç nükleer tesise yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran Meclisi dikkat çeken bir karara imza attı. Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yönünde görüş bildirdiğini açıkladı. Ancak bu kritik adım için son sözün İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verileceği belirtildi.

Washington yönetimi, İsrail-İran hattında büyüyen çatışmalar kapsamında İran'ın Fordow dahil olmak üzere üç farklı nükleer tesisini hedef aldı. Bu saldırılarla birlikte ABD, bölgedeki krize doğrudan müdahil olmuş oldu. Tahran yönetimi ise yaptığı açıklamada, ülkenin savunması için tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı kapatıldı mı

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI NE ANLAMA GELİR?

Meclis kanadından gelen bu açıklamalarla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapatma ihtimali yeniden masaya yatırıldı. Son kararı verecek olan güvenlik konseyi henüz harekete geçmedi ancak olası bir kapanma, küresel petrol ticareti için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün yaklaşık dörtte birinin taşındığı en stratejik geçitlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu boğazın dev tanker geçişlerine kapatılması; başta Çin, Avrupa ülkeleri ve enerji ithalatçısı diğer bölgeler olmak üzere, enerji arzında ciddi aksamalar yaratabilir.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir

Böylesi bir gelişme, sadece enerji arzını değil, küresel petrol fiyatlarını da doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda Brent petrolün 120 dolar seviyelerini görebileceği uyarısında bulunuyor. Aynı zamanda deniz taşımacılığı sigorta maliyetleri, teslimat süreleri ve lojistik zincirleri de bu süreçten olumsuz etkilenebilir.

Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur

JP Morgan tarafından Haziran ayında yayımlanan kapsamlı analizde, Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir kapanmanın, petrol fiyatlarını varil başına 120 ila 130 dolar seviyelerine kadar yükseltebileceği öngörülüyor. Bu tahmin, enerji maliyetlerinde keskin artışlara ve küresel ekonomi üzerinde ciddi baskıya işaret ediyor.

Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aykut Lenger, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, boğazın fiilen kapatılmamış olmasına rağmen, bu olasılığın bile petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti. Lenger, finansal piyasalarda bu riske karşı önceden pozisyon alınmaya başlandığını ve piyasaların jeopolitik gelişmelere çok hızlı tepki verdiğini vurguladı.