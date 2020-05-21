Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanı ile çıktı
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Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanı ile çıktı

Muğla-Aydın karayolunda takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla ters dönen aracın içinden çıkıp olay yerinden ayrıldı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanı ile çıktı
21.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:15

Muğla-Aydın karayolunda takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla ters dönen aracın içinden çıkıp olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan-Çine karayolu Kozağaç Mahallesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali İhsan Işık yönetimindeki 48 YS 483 plakalı otomobil takla atarak yoldan çıktı. Araç karayolundan yaklaşık 70 metre ileride ters dönerek durabildi. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yerinde yaptığı incelemede araçta kimseyi bulamadı. Sürücü Ali İhsan Işık'ın kaza sonrası kendi imkanı ile araçtan çıktığı ve olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza yapan araçta büyük hasar oluştuğu gözlenirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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