Hulu Arkadaşlarınızla Birlikte Film İzlemenizi Sağlayacak Herkesin evde kaldığı bir dönemde isminden sıkça söz ettiren yayın platformları, düzenli olarak yeni özellikler ekliyor.

Herkesin evde kaldığı bir dönemde isminden sıkça söz ettiren yayın platformları, düzenli olarak yeni özellikler ekliyor. Netflix platformunun rakiplerinden Hulu, ilginç bir özelliğe imza atıyor. Türkiye'de henüz hizmet vermeyen firma, yeni bir özelliği test ediyor.

Platformun kullanıcılarının aynı anda içerikleri izlemelerini sağlayan yeni özellik, kullanıcıyla sonunda buluştu. Seçtiğiniz 8 kişiye kadar, beraber izleme olanağı sunan uygulama, şimdilik bilgisayar üzerinden ayarlanabiliyor. Eğer TV ve mobilden erişim sağlamaya çalışıyorsanız, Bu hizmetten yararlanmanız mümkün değil.

Hulu birlikte film izleme özelliği

Bu özellikle ilgili çok ilginç detaylar bulunuyor. Platforma para ödediği hâlde, reklamlı paketi kullanan ve Disney+ aracılığıyla servise erişen kişiler, ne yazık ki bu özellikten yararlanamayacak. Ayrıca, Watch Party özelliği sadece bazı içeriklerde kullanılabilir hale gelecek.

İsim olarak Hulu Watch Party verilen bu sistem, Hulu abonelerinin filmleri ve dizileri beraber seyretmesini ve uzun mesafelerden bağlanmalarını sağlayacak. Yeni sistem, tüm katılımcılar için video oynatmayı senkronize eder ve izlenmekte olan videoya bir grup konuşması ekler.

İsteyen kullanıcılar bu özelliği tercih ederken aynı zamanda sohbet edebilirler. Hemen sağ üst köşede bulunan buton ile birlikte, video izleyen kişiler kendi aralarında sohbet edebilir. Böylece kullanıcıların çok daha keyifli bir deneyim yaşamaları sağlanmak isteniyor. Sizce Hulu tarafından kullanılacak bu yeni sistem, büyük bir beğeni toplayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.