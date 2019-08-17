Hükümetin zam teklifine Memur-Senden tepki

17.08.2019 14:42

Hükumetin zam teklifini değerlendiren Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, "Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip" dedi.

Hükumetin 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, 5, ikinci 6 ayı için yüzde 3, 2021'de ise ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda ise 2 buçuk zam ve enflasyon farkı teklifin değerlendiren Memur-Sen Malatya İl Temsicisi Hüseyin Söylemez, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. 16 Ağustos'ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu. Kamu İşvereni, görüşmelerin 16 gününde, bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu. Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip" diye konuştu.

Kamu İşvereninin teklifinin geçirildiğini belirten Söylemez, "Teklif gecikti siteminin ve tepkisinin ötesinde teklif geçiştirildi, masa önemsizleştirildi ve alın terimiz değersizleştirildi. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; Kamu İşvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.

Hükumetin masaya sunduğu ilk teklifin kabul edilemeyeceğini ifade eden Söylemez, "Güçlü Türkiye imkansız, büyük Türkiye anlamsız ve yeni Türkiye gereksiz fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz. Hükumet; bu teklifin, yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir.Daha da önemlisi hükumet, kalkınmayı önemsediğine, adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı, toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir" şeklinde konuştu.

Yapılan zammın hükümletin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığında belirten Söylemez, "Bu oranlar, hükumet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükumetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor"diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA