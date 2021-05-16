Hukukçular Derneği Denizli Temsilcisi Çaray, İsrail'in saldırılarını kınadı

Hukukçular Derneği Denizli Temsilcisi Ensar Çaray, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Hukukçular Derneği Denizli Temsilcisi Ensar Çaray, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Ensar Çaray, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin topraklarının 1948'den beri İsrail devletinin işgali altında olduğunu belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek Filistinlilerin haklarını gasbettiğini vurgulayan Çaray, şunları kaydetti:

"Biz hukukçular olarak bu hak gasbına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bu nedenle şu anda İstanbul, Kudüs, Cenevre, Londra ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde bulunan hukukçular olarak tüm insanlığın vicdanı adına Filistin halkının sesini duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri çağrılarımızın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. İsrail terör devleti hukuksuz ve insanlık dışı saldırılarına derhal son vermelidir. Filistin halkına karşı savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekte olan İsrailli yetkililer uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalıdır. Bu suçlar yeryüzünde işlenmiş en ciddi ve ağır suçlardan olup dünya barış ve güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi, İsrail terör devlerine karşı yaptırım uygulamalıdır."

İsrail'in saldırılarını lanetlediklerini dile getiren Çaray, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu