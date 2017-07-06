Hücre Evinde Bulunan Endonezyalı Kız Sınır Dışı Edilecek

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın firari şüphelisi S.Y. hakkında, evinde gözaltına alınan 14 yaşındaki Endonezyalı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Küçük kız çocuğu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki hafta önce gerçekleştirilen ve 6'sı canlı bomba 2'si çocuk toplam 12 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında firari S.Y'nin (36) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Şüpheli S.Y. hakkında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan ve dini nikahlı olduğu iddia edilen 14 yaşındaki Endonezyalı R.F.R'ye istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da soruşturma başlatıldığı bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği de zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Endonezya uyruklu R.F.R. ise bugün adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Haziran'da terör örgütünün hücre evine düzenlediği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı operasyonun ardından gerçekleştirilen ikinci operasyonda Endonezya uyruklu R.F.R'nin de bulunduğu 5 zanlıyı daha yakalamıştı. - ADANA