Huawei, Tedarikçilerinin Çin'e Taşınmasını İstiyor

Çin telekom devi Huawei, ABD'den gelen baskılar dolayısıyla yasaklanma riskine karşı tedarikçilerinden bazı üretimlerini Çin'e taşımasını talep etti.

ABD, hafta başında teknoloji devi Huawei'yi, İran'a yönelik ambargoları delme suçlamasıyla yargılama kararı almıştı.

Şirket aynı zamanda ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi ve ikinci en büyük telefon üreticisi olan Huawei, ABD ile aralarında yaşanan krizin risklerini en aza indirmeye çalışıyor.

Nikkei Asian Review sitesinin haberine göre şirket, çip paketlemesi ve test servisi sağlayan Tayvan'daki ASE teknoloji holdingi ile King Yuan elektronik şirketlerini Çin'e taşımayı istediği konusunda bilgilendirdi.

Haber sitesi bir kaynağa dayanarak şirketin çip üreten bir başka şirketi Tayvan Semiconductor Manufacturing Co. firmasına da bazı çip üretim merkezlerini Çin'in Nanjing kentine taşıması konusunda görüşmeler yaptığını aktardı.

ABD, Huawei'nin Çin hükümetiyle iş birliği yaptığını ve firmanın ürünlerinde casusluk için kullanılabilecek yazılımlar olduğunu savunuyor.

Huwaei ise ABD'nin henüz somut kanıtlarını kamuoyuyla paylaşmadığı iddiaları reddediyor.

ÇİN, ABD'NİN HUAWEİ SUÇLAMALARINDAN ENDİŞELİ

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Huawei'ye yönelik suçlamalarından 'ciddi endişe duyduklarını' bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'a dava açmasından ciddi endişe duyduğunu kaydetti.

ABD'nin bir süredir devlet gücünü kullanarak "belirli Çinli şirketlere saldırdığını, isimlerini karaladığını" kaydeden Gıng, bunun arkasında "çok güçlü siyasi kasıt ve manipülasyon var" ifadelerini kullandı. - Yağcı

Kaynak: DHA