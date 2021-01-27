Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan gazeteci Ercan Gün, Zaman gazetesinden 2006 yılında ayrıldığını, sonrasında o dönem TGRT-Fox TV olarak bilinen FOX Televizyonu'nda işe başladığını anlattı.

FOX TV'de emniyet muhabiri olarak çalışmaya başladıktan çok kısa süre sonra Hrant Dink'in öldürüldüğünü belirten Gün, "Bunun üzerine işimi yaptım, bir gazeteci olarak konuyu araştırdım. Bütün emniyet muhabirleri gibi çalıştım." dedi.

Ogün Samast'ın Türk bayraklı fotoğraflarının 21 Ocak 2007'de Doğan Haber Ajansı, 22 Ocak'ta Vatan gazetesi, 23 Ocak'ta Star gazetesi tarafından yayınlandığını anlatan Gün, savunmasında şunları söyledi:

"Bunların ardından televizyonda rutin toplantılar yaptık. Doğan Şentürk, bu yayınlanan fotoğrafların bir videodan alınan ekran görüntüleri olabileceğini belirterek, tüm haber merkezi muhabirlerine görüntüleri bulmasını söyledi. Samsun emniyeti 5 Şubat 2007'de, bu görüntüleri basına servis edeceğini bildirdi. Sonra da tüm medyaya servis edildi, bize de kargoyla geldi. Haber merkezi toplantısında, haberin devamı için Samsun'a gitmem kararlaştırıldı. Kameraman ile birlikte Samsun'a gittik. Tüm masraflarımı kurum karşıladı. Samsun Terminali önünde çekim yaptıktan sonra haber merkezine döndük ve haberi verdik."

Sanık Ercan Gün, söz konusu haberin önce "Ogün Samast'ın Türk bayraklı görüntüleri Jandarma tarafından çekildi" şeklinde verildiğini kaydederek, şunları savundu:

"Samast, Jandarma tarafından yakalanmış, önce Jandarma karakoluna, sonra emniyete götürülmüştü. Görüntüde de hem Jandarma hem polis yer almaktadır. Yaptığımız haberin içeriği bana ait olmakla birlikte, haber bir ekip tarafından yazılmış, editöryal bir ekip tarafından da düzenlenmiştir. Haberde, Samast'ın görüntüsünün Jandarmada çekildiği bilgisi, editöryal bir hatadır. Üzerinden 24 saat geçmeden haberi, görüntülerin emniyette çekildiği şeklinde düzelttik. Benim bir kastım yoktur."

Samsun'a gittiğinde Jandarmayı aramasının temelinde gazetecilik dürtüsünden başka bir amaç bulunmadığını ifade eden Gün, "Ogün Samast'ın görüntülerini, 30 Ocak 2007'de, Ekrem Dumanlı, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan ve birinin daha olduğu 4 kişilik bir grupla yapılan toplantıda aldığım iddiası yalandır. İddiaya göre, Samast'ın görüntüleri Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 27 Ocak 2007'de Ali Fuat Yılmazer'e gönderilmiş, oradan da bana verilmiş. Aksine görüntülerin savunmamın başında belirttiğim gibi basına ilk sızması 21 Ocak'tır." dedi.

Daha sonra sanık Gün'ün talebi üzerine, o dönem FOX TV'de yayınlanan ve Ogün Samast'ın görüntülerini içeren dava konusu haber duruşma salonunda izletildi.

Meslek hayatı boyunca sadece gazetecilik faaliyeti yaptığını öne süren Gün, "Bir diğer iddia 'Dink cinayetinin arkasında Ulusalcılar var.' algısı oluşturarak, Ergenekon'a zemin hazırlandığı. Bu iddiaya en güzel yanıt işte bu izlediğimiz haberdir. Haberin hiçbir yerinde ulusalcılık ya da Ergenekon geçmemektedir. Savcılık, hiçbir delile dayanmadan hakikatin üstünü örtüyor." iddiasında bulundu.

"Meslektaşımın söylediği gibi, şimdi 'güvercin tedirginliğinde' hakkımda verilecek kararı bekliyorum." diyen sanık Gün, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Gün'ün savunmasının ardından söz alan avukatları, benzer beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasının alınması için duruşmayı 1 Şubat'a erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar