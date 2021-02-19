Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu

BURSA'da patlayan hortumdan fışkıran su, soğuk havada donarak, ağaçlarda sarkıt oluşturdu.

Kent genelinde son bir haftada etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey'de dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin patlayan bahçe hortumunundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu.

- Karacabeybursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper TÜYDEŞ