Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
19.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:43
BURSA'da patlayan hortumdan fışkıran su, soğuk havada donarak, ağaçlarda sarkıt oluşturdu.
BURSA'da patlayan hortumdan fışkıran su, soğuk havada donarak, ağaçlarda sarkıt oluşturdu.
- Karacabeybursa
Kent genelinde son bir haftada etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey'de dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin patlayan bahçe hortumunundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu.
- Karacabeybursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper TÜYDEŞ