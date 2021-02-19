Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
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Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu

19.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:43
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu

BURSA'da patlayan hortumdan fışkıran su, soğuk havada donarak, ağaçlarda sarkıt oluşturdu.

BURSA'da patlayan hortumdan fışkıran su, soğuk havada donarak, ağaçlarda sarkıt oluşturdu.

Kent genelinde son bir haftada etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karacabey'de dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin patlayan bahçe hortumunundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu.


- Karacabeybursa
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu
Hortumundan fışkıran su, ağaçlarda sarkıt oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper TÜYDEŞ

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