Hong Kong'da demokrasi yanlıları, Yasama Meclisi seçimlerinde yarışacak adaylar için oy kullandı
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Hong Kong'da demokrasi yanlıları, Yasama Meclisi seçimlerinde yarışacak adaylar için oy kullandı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için iki gün boyunca oy kullandı.

Hong Kong'da demokrasi yanlıları, Yasama Meclisi seçimlerinde yarışacak adaylar için oy kullandı
12.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:40

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için iki gün boyunca oy kullandı.

BBC'deki habere göre, demokrasi yanlıları adına yarışacak adayların seçimine ilişkin oylama işlemi, şehir genelinde kurulan 250'nin üzerindeki oy verme merkezinde gerçekleştirildi.

Öte yandan oylama, Hong Kong Anayasa İşleri Bakanı Eric Tsang'ın, aday seçimi oylamasının yeni Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal edebileceği uyarılarına rağmen yapıldı.

Söz konusu aday seçimleri, muhalefet için de bir sınav niteliği taşırken muhalif aktivistler, oylamaya katılımın beklentinin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Oylamaya kaç kişinin katıldığına ilişkin net bilginin yarın sabah duyurulması ve akabinde de sonuçların açıklanması bekleniyor.

Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeyi amaçlıyor.

Buna rağmen aktivistler arasında, yetkililerin eylüldeki seçimde bazı adayları seçim yarışından alıkoyabileceğinden endişe edenler bulunuyor.

Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabileceklerini veya seçimlerden men edebileceklerini söyledi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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